ALESANDRIA – La sua lunga carriera nelle forze dell’ordine era cominciata proprio in Piemonte, alla Questura di Alessandria. Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è morto a 78 anni: è stato trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua casa di campagna in Toscana. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. A chiedere l’intervento dei Carabinieri sono stati gli inservienti, dopo che i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948 e laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, De Gennaro ottenne nel 1973 il primo incarico da commissario alla Questura di Alessandria. Rimase in città per due anni, fino al trasferimento a Roma nel 1975, dove entrò nella sezione antinarcotici della Squadra Mobile.

Da quel primo incarico iniziò una carriera che lo avrebbe portato ai vertici della sicurezza nazionale. Collaborò a lungo con il magistrato Giovanni Falcone nelle indagini contro Cosa nostra e ricoprì ruoli di primo piano nella Direzione investigativa antimafia. Nel 2000 fu nominato capo della Polizia, incarico mantenuto fino al 2007. Successivamente guidò il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, fu sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e presidente di Leonardo.

La sua morte arriva a pochi giorni dalla notizia del coinvolgimento nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio. De Gennaro era indagato per depistaggio e il prossimo 1° dicembre avrebbe dovuto comparire davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a esaminare il ricorso della Procura contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari.

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