ASTI – Ad Asti l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) segnala difficoltà nelle visite per il riconoscimento dell’invalidità. Secondo il medico legale dell’associazione, Enrico Manfredi Luserne, sarebbe operativa una sola commissione INPS a giorni alterni, contro le tre previste dal piano dell’Istituto. La riduzione, sostiene il medico, inciderebbe sulle convocazioni delle persone in attesa di valutazione.

La segnalazione emerge da un’intervista al medico legale pubblicata dalla Voce di Asti. I dati sulle commissioni e le difficoltà nelle convocazioni sono riferiti dall’associazione.

La carenza di medici e le visite nel capoluogo

Manfredi Luserne attribuisce le difficoltà alla carenza di medici disponibili per le commissioni. Tra i fattori indicati cita i compensi e le incompatibilità previste per i professionisti. Secondo il medico, le attività si sono inoltre concentrate nel capoluogo rispetto alla precedente distribuzione sul territorio.

La valutazione e i tempi previsti

La provincia di Asti partecipa dal 1° marzo 2026 alla sperimentazione della riforma della disabilità. Nel nuovo procedimento, spiega l’INPS, il medico certificatore trasmette il certificato medico introduttivo, che avvia la valutazione di base senza una domanda amministrativa separata.

Secondo le istruzioni INPS per le persone dai 70 anni, nelle province sperimentali, quando sono presenti sia patologie croniche sia condizioni di progressiva perdita di autonomia, si applica la procedura precedente: al certificato va abbinata una domanda amministrativa entro 90 giorni.

Per la nuova valutazione di base, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità indica un termine generale di 90 giorni per concludere il procedimento, che decorre dall’invio del certificato. Il termine è di 15 giorni per le persone con patologie oncologiche e di 30 giorni per i minori; sono previste possibili sospensioni, per esempio se servono integrazioni documentali.

L’assistenza dell’ANMIC per i ricorsi

Nell’intervista, Manfredi Luserne invita chi ha presentato domanda e non è stato convocato entro 120 giorni a rivolgersi all’ANMIC di Asti. Secondo il medico, l’associazione offre assistenza gratuita per i ricorsi al Tribunale del lavoro. La possibilità di agire e il percorso da seguire dipendono dalle circostanze del singolo caso.

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