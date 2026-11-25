ASTI – La panchina rossa allestita nel Parco Lungotanaro è stata presa di mira da ignoti e ritrovata sverniciata e con la seduta piegata durante gli ultimi preparativi in vista dell’inaugurazione ufficiale.

L’amara scoperta risale alla giornata di martedì 24 novembre, quando i volontari e gli organizzatori si sono recati nell’area verde per fissare la targa commemorativa. La struttura presentava evidenti segni di danneggiamento sia sulla vernice fresca sia sulla struttura metallica.

A denunciare l’accaduto è stata la presidente della Commissione, Nadia Miletto, che ha stigmatizzato l’episodio bollandolo come un atto «sciocco e gratuito» capace di intralciare l’organizzazione dell’evento, ma non di fermarne il significato: la panchina, infatti, è stata prontamente ridipinta per restituirle dignità.

Il progetto «Una panchina per il rispetto»

L’installazione rientra nell’iniziativa «Una panchina per il rispetto», promossa in occasione del 25 novembre accanto alla panchina della Lilt. Un simbolo dal forte valore civile il cui colore rosso richiama visivamente il posto lasciato vuoto da ogni donna vittima di femminicidio, invitando chiunque passeggi nel parco a fermarsi e riflettere sul contrasto alla violenza di genere.

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