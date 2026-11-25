TORINO – Basta una goccia della propria bevanda appoggiata sul cinturino per capire in pochi secondi se nel bicchiere sia stata sciolta di nascosto una sostanza pericolosa. È un gesto semplice, discreto e immediato quello reso possibile dai 6.000 braccialetti per il controllo dei drink (comunemente noti come braccialetti “antistupro”) acquistati dalla Città metropolitana di Torino e destinati agli studenti degli istituti superiori del territorio a partire dal prossimo 10 dicembre.

Come funzionano e quando usarli

Prodotti dall’azienda Verify, questi dispositivi sono cinturini monouso pensati per essere indossati con naturalezza durante una serata fuori, in discoteca, a una festa o in un locale, trasformandosi in un alleato pratico per la sicurezza personale e del proprio gruppo di amici.

Ogni braccialetto integra quattro diverse aree reattive, ciascuna utilizzabile per effettuare un singolo test:

Il controllo: è sufficiente prelevare una goccia della bevanda e applicarla su una delle strisce sensibili del cinturino.

Il segnale di allarme: se l’area vira verso una colorazione blu , il test segnala la possibile presenza di GHB (la cosiddetta “droga dello stupro”), una delle sostanze psicoattive spesso utilizzate per alterare i drink all’insaputa di chi li beve.

Utilizzi multipli: le restanti aree reattive rimangono intatte e pronte per eventuali verifiche successive nel corso della serata, anche sullo stesso bicchiere. Come precisato nella scheda tecnica, il test rileva in modo mirato il GHB e non esclude la presenza di altre tipologie di sostanze, fungendo dunque da primo strumento rapido di autotutela e prevenzione.

Nelle scuole superiori dal 10 dicembre

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A illustrare il progetto promosso dall’Ente sono intervenute la consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco, la consigliera delegata alle pari opportunità e politiche sociali Rossana Schillaci, la direttrice generale Monica Sciajno e la presidente della Commissione Diritti e Pari opportunità del Comune di Torino Elena Apollonio.

«Con la distribuzione di questi braccialetti vogliamo rafforzare le attività di sensibilizzazione e prevenzione che già portiamo avanti e mettere a disposizione uno strumento da utilizzare anche durante una serata di divertimento, per accrescere la consapevolezza rispetto alla propria sicurezza e a quella delle persone che ci stanno vicino»,ha spiegato Caterina Greco.

Un’azione concreta che si affianca al lavoro quotidiano nelle scuole sull’educazione sessuo-affettiva e sul contrasto agli stereotipi sottolineato da Rossana Schillaci con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani una cultura della responsabilità reciproca e del rispetto.

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