TORINO – Cateno De Luca guarda alle prossime elezioni amministrative di Torino e annuncia la volontà di presentare una lista civica autonoma. Il progetto è già in fase di elaborazione e le interlocuzioni sul territorio sono in corso, in attesa di conoscere anche le proposte del centrodestra per il futuro dell’amministrazione cittadina.

Ad annunciarlo è stato lo stesso De Luca, leader di Sindaci d’Italia – Sud Chiama Nord, intervenuto all’assemblea organizzativa per il Piemonte che si è svolta ieri sera a Torino. All’incontro era presente anche Laura Castelli, presidente del movimento, con la partecipazione di Carlo Bottani, segretario di Sindaci d’Italia e presidente della Provincia di Mantova.

«A Torino, insieme alla presidente del movimento, Laura Castelli, lavoriamo su una nostra lista e già le interlocuzioni sono in corso. Attendiamo anche di vedere la proposta che elaborerà il centrodestra per l’amministrazione di questa città», ha dichiarato De Luca.

Un progetto civico nazionale che parte dai territori

L’iniziativa torinese si inserisce in un percorso politico più ampio, che punta a costruire un’alternativa civica su scala nazionale. «Stiamo costruendo un progetto civico nazionale che è partito in Sicilia, si è evoluto nel Meridione con Sud Chiama Nord e il 29 di ottobre ha visto l’intesa con Sindaci d’Italia», ha spiegato il leader del movimento.

Al centro della proposta c’è un diverso rapporto tra amministrazione locale e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Comuni e degli amministratori del territorio.

«Noi siamo intenzionati a costruire il nostro percorso. Una progettualità che ha al centro i territori e come obiettivo quello di trasferire nuove competenze ai municipi e potenziare anche le funzioni dei sindaci», ha aggiunto De Luca.

L’obiettivo è rafforzare la presenza in Piemonte

L’assemblea organizzativa torinese è stata anche l’occasione per fare il punto sul radicamento del movimento in Piemonte e sul coinvolgimento di nuovi amministratori e cittadini.

De Luca ha ringraziato quanti stanno lavorando alla costruzione del progetto sui territori, sottolineando la partecipazione registrata durante l’incontro.

«Sta nascendo un’alternativa civica nazionale, solida, che parte dalle persone e dai territori», ha affermato, indicando il Piemonte come una delle aree sulle quali il movimento intende investire.

«Un cammino che oggi guarda con determinazione anche al Piemonte», ha concluso.

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