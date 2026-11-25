PINEROLO – Una vera tragedia si è consumata a Pinerolo, dove Massimo B., 65 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione.

L’uomo era sommerso da rifiuti e oggetti accumulati negli anni. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa allertati dal cattivo odore che proveniva da quell’appartamento delle case popolari di via Bignone, gestite dall’Atc del Piemonte centrale. Qui il 65enne risiedeva dal 1999.

L’uomo era deceduto da diversi giorni e, per recuperare il corpo, i soccorritori hanno dovuto scavare tra gli oggetti che ostruivano l’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo, i carabinieri e il personale sanitario del 118 che ha potuto solo constatarne il decesso.

Secondo quanto raccontato da alcuni vicini, intervistati dai giornalisti della trasmissione Rai La vita in diretta, Massimo viveva senza luce e gas in condizioni indigenti e abbandonato dalle istituzioni.

La posizione dell’amministrazione comunale di Pinerolo

Ma l’amministrazione comunale di Pinerolo non ci sta. Tramite una nota, l’Assessora alle Politiche sociali del Comune di Pinerolo, Lara Pezzano, ricostruisce il percorso di accompagnamento da parte dei servizi sociali nel corso degli anni. Soprattutto a fronte dei commenti circolati sui media e sui social che hanno ipotizzato un disinteresse da parte delle istituzioni,

«Massimo B. era seguito dai servizi sociali fin dal 1981. Negli ultimi anni, tuttavia, aveva espresso in modo molto determinato la volontà di non ricevere aiuti di alcun tipo. Gli erano stati proposti interventi di assistenza domiciliare, per la pulizia della casa e per la consegna dei pasti, ma aveva sempre rifiutato. L’aiuto indiretto era dunque l’unica forma di intervento possibile.

Il CISS Consorzio dei Servizi Sociali del Pinerolese, in accordo con l’Ufficio Casa del Comune di Pinerolo, ha continuato a sostenere una parte del canone di locazione, per consentirgli di mantenere la casa popolare ATC, che altrimenti avrebbe rischiato di perdere.

Nel corso degli anni abbiamo cercato di monitorare la sua situazione, rispettando la sua scelta di non entrare direttamente in contatto con le istituzioni e facendo riferimento, quando possibile, alle reti territoriali con cui aveva instaurato relazioni di fiducia, come le parrocchie e la Caritas. Abbiamo sempre collaborato con i parroci, prestando però attenzione a non essere invadenti, perché il rischio era quello di compromettere anche queste relazioni. In passato, ad esempio, avevamo coinvolto il parroco di San Lazzaro per aiutarlo a ottenere la carta d’identità. Periodicamente veniva contattato anche il suo medico di famiglia.

Era una persona sofferente e, nel tempo, abbiamo cercato di avvicinarlo anche al Centro di salute mentale, che si era reso disponibile, ma negli ultimi dieci anni ha sempre rifiutato questo tipo di supporto, nonostante la disponibilità dei servizi.

Massimo, proprio per la sua riservatezza, non avrebbe mai voluto che si parlasse di lui come è accaduto sui media e sui social, né che venissero diffuse immagini e parole irrispettose nei suoi confronti. Ci amareggia quanto è stato diffuso, senza rispettare la riservatezza e la dignità di una persona che aveva sempre scelto di vivere lontano dall’esposizione pubblica. Aveva scelto il suo stile di vita e i servizi sociali, insieme alla comunità e alle reti di prossimità, lo hanno accompagnato a distanza, nei modi e nei tempi che lui stesso aveva accettato. Anche rispettare la sua volontà, senza forzare un contatto che non desiderava, è stato parte del nostro lavoro».

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