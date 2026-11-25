TORINO – La perturbazione atlantica entrata nel vivo sul Piemonte, portando piogge diffuse su gran parte della regione e nevicate sulle Alpi, con i fiocchi che nelle ultime ore sono arrivati fino a 600-800 metri di quota nelle vallate interne, si è ormai esaurita.

Nelle ultime 24 ore gli accumuli pluviometrici hanno superano diffusamente i 10/15mm in pianura con punte oltre i 20mm tra Novarese, Vercellese e Astigiano, ecco alcuni dei valori più significativi riportati da Andrea Vuolo:

24mm Morasengo-Tonengo (AT)

23mm Bosio (AL)

23mm Crea (AL)

22mm Montechiaro d’Asti (AT)

22mm Novara

22mm Momo (NO)

22mm Cameri (NO)

22mm Borgomanero (NO)

22mm Lanzo Torinese (TO)

21mm Verolengo (TO)

21mm Casale Monferrato (AL)

Anche le nevicate sulle Alpi sono in parziale e temporanea attenuazione ma proseguono a intermittenza specialmente tra Valsesia, Ossola e Formazza seppur con quota neve in lieve rialzo sopra i 1.200/1.400m.

Le temperature pomeridiane sono rimaste contenute un po’ su tutta la regione con 5/8°C in pianura e fino a 3/4°C a quote di medio/alta collina.

Nel corso delle prossime ore, dice il meteorologo, è atteso il transito di un nuovo impulso instabile da Sud-Ovest che determinerà una generale intensificazione dei fenomeni su tutta la regione, anche con possibili rovesci sparsi tra le ore 19 di mercoledì e le ore 04 di giovedì, tendenti poi a concentrarsi dal Cuneese verso le aree alpine e pedemontane di Canavese, Biellese, Sesia, VCO, Appennino alessandrino, Vercellese e Novarese, con fenomeni comunque in generale esaurimento nel corso della mattinata di giovedì con ultime piogge al confine con la Lombardia.

La neve tornerà quindi ad intensificarsi su tutti i settori montuosi del Piemonte tra sera e notte, inizialmente al di sopra dei 1.000-1.300 metri ma con possibile fase di neve umida fin sugli 800-900 metri all’interno delle valli di Cuneese, Torinese, Sesia e Ossola, dove potranno cadere ancora tra 5 e 15 centimetri sopra i 1.300-1.500 metri, localmente superiori su medie valli di Biellese, Sesia, alto Novarese e VCO.

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

Dopo la perturbazione che ha interessato la nostra regione, il tempo tornerà rapidamente a migliorare su tutto il Piemonte già a partire dalla seconda parte della giornata di giovedì quando torneranno ad avanzare le schiarite. Tra venerdì e il weekend il rinforzo dell’alta pressione dalla penisola iberica fin verso il nordovest italiano determinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Piemonte con un generale rialzo termico soprattutto in quota.

Tra sabato e domenica torneranno protagoniste le nebbie nelle ore più fredde della giornata che potranno risultare anche estese e fitte sulle pianure specie tra Torinese, Cuneese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e basso Novarese e saranno poi in parziale dissolvimento durante la giornata con schiarite più ampie.

Nel corso del fine settimana tornerà ad aumentare lo zero termico che già sabato pomeriggio potrà raggiungere i 2.000/2.200m a ovest per poi superare i 2.400/2.600m nella giornata di domenica, fino a sfiorare i 3.000m su Alpi Marittime.

Dal punto di vista termico in pianura è da segnalare un deciso calo delle temperature minime tra venerdì e il weekend con possibili gelate estese, in particolar modo venerdì e domenica quando si potranno raggiungere punte di -2/-4°C nelle zone rurali e di fondovalle più fredde.

Fino a inizio dicembre il tempo si manterrà prevalentemente asciutto con condizioni di tempo stabile e possibili nebbie in pianura, quadro termico vicino alle medie stagionali ma permane ancora una certa incertezza sull’eventuale ingresso di correnti più fredde dai quadranti orientali per l’inizio dell’ultimo mese dell’anno.

Foto da Bardonecchia Ufficio del Turismo

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