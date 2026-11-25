ALAGNA VALSESIA – Un nuovo mezzo speciale per rendere più rapidi ed efficaci gli interventi di soccorso in montagna. I finanzieri della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Alagna Valsesia possono contare da lunedì su un nuovo quad attrezzato per affrontare i terreni più difficili, sia durante la stagione estiva sia in inverno.

Si tratta di un Quad BRP Can-Am Outlander 850, un veicolo fuoristrada dotato di quattro ruote motrici, pneumatici specifici per i percorsi impervi, verricello elettronico e gancio di traino. Il mezzo è stato inoltre equipaggiato con un sistema anti-ribaltamento ed è omologato anche per la circolazione su strada. Può trasportare, oltre al conducente, un passeggero.

Una delle caratteristiche più importanti riguarda la possibilità di adattarlo alle diverse condizioni del terreno. Durante l’inverno, infatti, il quad può essere equipaggiato con quattro cingoli da neve, che gli consentono di muoversi con particolare efficienza su superfici innevate e ghiacciate, comprese le piste da sci e i percorsi fuoripista.

Un aiuto per i soccorsi sulle piste da sci e fuori pista

Il nuovo veicolo sarà utilizzato insieme alla motoslitta già in dotazione alla Stazione S.A.G.F. di Alagna Valsesia. Tra i suoi compiti ci saranno la vigilanza e il soccorso sulle piste da sci, ma anche il trasporto di materiali e delle squadre di intervento nelle zone montane più difficili da raggiungere.

Il quad è dotato anche di un carrello per il trasporto su strada, che permette di avvicinarlo più facilmente alle aree in cui è necessario intervenire.

L’obiettivo è ridurre i tempi di raggiungimento delle persone in difficoltà in montagna, soprattutto in quelle zone impervie dove i mezzi tradizionali incontrano ostacoli o non riescono ad arrivare.

Una nuova dotazione che potenzia quindi le capacità operative dei finanzieri del Soccorso Alpino in un territorio montano come quello di Alagna Valsesia, dove la rapidità di intervento e la possibilità di raggiungere aree difficilmente accessibili possono fare la differenza nelle operazioni di soccorso.

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