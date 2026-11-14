Escursionista disperso e in ipotermia: salvato nella notte dal Soccorso Alpino a Balme

BALME – Un escursionista è stato tratto in salvo in extremis grazie a un complesso intervento notturno coordinato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero.

L’uomo, colto da spossatezza e da un principio di ipotermia, era rimasto intrappolato in una zona impervia dopo aver perso l’orientamento.

L’allarme e la geolocalizzazione via SMS

La macchina dei soccorsi si è mossa quando erano da poco passate le ore 18.00. L’escursionista, trovarsi in difficoltà durante la fase di discesa dal lago di Afframont, nel territorio comunale di Balme, è riuscito a comporre il 112 per chiedere aiuto.

La centrale operativa ha utilizzato lo strumento dell’SMS locator, ottenendo in tempo reale le coordinate geografiche esatte del telefono del disperso.

Il soccorso notturno

Una squadra di tecnici da terra del Soccorso Alpino ha raggiunto il malcapitato dopo circa un’ora di marcia forzata al buio, trovando l’escursionista bloccato sul fondo di un canale particolarmente impervio e stremato dall’esaurimento delle forze, con i primi segnali di un principio di ipotermia.

Attestata la situazione, i tecnici hanno applicato tecniche alpinistiche per issare l’uomo fuori dalla gola, accompagnandolo verso monte fino a un pianoro sgombro e sicuro. Quella zona aperta ha permesso all’equipaggio dell’elisoccorso di calarsi con il verricello e completare il recupero aereo.

Le complesse operazioni di salvataggio si sono concluse intorno alle 21.30, scongiurando ben più gravi conseguenze.

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