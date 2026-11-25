TORINO – Dopo nove anni dall’ultimo accreditamento, l’Università di Torino riapre la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, un percorso formativo che avrà un legame particolarmente stretto con i trattamenti oncologici e con la chirurgia ricostruttiva. L’obiettivo è formare nuovi specialisti capaci di lavorare nelle équipe multidisciplinari che si occupano soprattutto dei tumori della mammella e della pelle.

La Scuola afferisce all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ed è diretta da Marco Fraccalvieri, docente del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Ateneo. Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche Donato Casella, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva della Città della Salute.

Una storia che parte da Torino nel 1953

L’inaugurazione ufficiale si è svolta il 23 novembre 2026, in una data simbolica per la storia della disciplina: esattamente 73 anni prima, nel 1953, proprio a Torino aveva aperto la prima Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica in Italia.

La cerimonia ha visto la partecipazione della rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi, della direttrice della Scuola di Medicina Paola Cassoni, del vicedirettore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Mario Morino e del direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica e dei Trapianti Renato Romagnoli.

Dopo i saluti istituzionali, Fraccalvieri e Casella hanno illustrato identità, obiettivi e prospettive della nuova Scuola. La mattinata si è conclusa con una lectio magistralis di Nicolò Scuderi, professore emerito di Chirurgia Plastica dell’Università La Sapienza di Roma.

Chirurgia ricostruttiva e tumori: il ruolo della Breast Unit

Uno degli elementi caratterizzanti della formazione sarà l’integrazione tra chirurgia oncologica e ricostruttiva. Un approccio particolarmente importante per le pazienti che affrontano un tumore al seno e devono sottoporsi a una mastectomia, l’intervento chirurgico che comporta l’asportazione della mammella.

In questi casi la ricostruzione può essere effettuata già durante lo stesso intervento oppure in una fase successiva. Le tecniche disponibili comprendono l’utilizzo di protesi o di tessuti prelevati da altre parti del corpo. La scelta dipende dalle condizioni cliniche, dalle terapie previste e dalle esigenze della paziente.

La ricostruzione non rappresenta quindi soltanto un intervento successivo all’asportazione del tumore, ma può diventare parte integrante del percorso di cura, contribuendo al recupero funzionale ed estetico e al benessere della persona.

Per questo motivo, nella formazione degli specializzandi avranno un ruolo centrale la Breast Unit, dedicata alle patologie della mammella, e la Skin Cancer Unit, che si occupa dei tumori della pelle.

Si tratta di contesti multidisciplinari nei quali chirurghi, oncologi, radiologi e altri professionisti sanitari collaborano nelle diverse fasi del percorso clinico, dalla diagnosi al trattamento, fino alla ricostruzione e al recupero.

Le nuove competenze per i chirurghi plastici

Gli specializzandi potranno così acquisire esperienza non soltanto nelle tecniche di chirurgia plastica, ricostruttiva, microchirurgia ed estetica, ma anche nella gestione complessiva dei percorsi oncologici.

La formazione punterà sulla capacità di collaborare con specialisti di discipline differenti e di comprendere le conseguenze degli interventi demolitivi, programmando fin dall’inizio le possibili soluzioni ricostruttive.

«La riapertura della Scuola, a 9 anni dall’ultimo accreditamento, è un risultato importante, reso possibile anche grazie alla complessità clinica e al patrimonio di competenze specialistiche della Città della Salute e della Scienza di Torino», ha sottolineato il direttore generale dell’Azienda, Livio Tranchida.

Secondo Tranchida, la varietà dei casi trattati e la collaborazione tra le diverse specialità rappresentano un contesto di grande valore per la preparazione dei futuri specialisti, grazie all’integrazione tra formazione universitaria, esperienza clinica e qualità delle cure.

La rettrice Cristina Prandi ha evidenziato invece l’importanza di dare continuità alla tradizione torinese nella disciplina, formando professionisti capaci di affiancare alle competenze chirurgiche l’ascolto dei bisogni dei pazienti e il lavoro in équipe.

«La Chirurgia Plastica è cambiata. Sono cambiate le tecniche. Sono cambiate le tecnologie. È cambiato il modo di affrontare la malattia. Ed è cambiato soprattutto il ruolo del chirurgo plastico all’interno dei moderni percorsi multidisciplinari», ha spiegato il direttore della Scuola Marco Fraccalvieri.

Il principio alla base del nuovo percorso formativo è che chirurgia oncologica e ricostruttiva non debbano essere considerate due fasi indipendenti: «Oggi non possiamo più pensare alla demolizione e alla ricostruzione come a due momenti separati. Chi ricostruisce deve conoscere ciò che viene demolito. E chi demolisce deve sapere come sarà possibile ricostruire».

Una visione che punta a rafforzare il ruolo della chirurgia plastica all’interno dei moderni percorsi di cura e a consolidare la tradizione torinese in un settore della medicina in continua evoluzione.

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