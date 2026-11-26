BOLOGNA – C’è voluto il tanto bistrattato doppio all’Italia per avere la meglio della matricola Corea del Sud alle Finals di coppa Davis a Bologna. Gli azzurri campioni in carica hanno sofferto più del previsto per far fuori quello che sulla carta era l’avversario più facile.

Musetti parte benissimo contro Hong e vince il primo set 6-0, poi deve arrivare al tie break per chiudere 7-6 (5) il secondo e vincere il match. Tutt’altra storia per Cobolli, reduce dalle Atp Finals di Torino, sconfitto dal n.139 al mondo Soonwoo Kwon con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-6(5).

Così c’è bisogno dell’in edito doppio composto da Berrettini e da Andrea Vavassori per consistare il passaggio del turno. I due hanno trovato subito la giusta sintonia ed hann o chiuso con Soonwoo Kwon e Hyeon Chung 7-6(2) 7-6(11), dopo aver annullato quattro set point nel secondo parziale.

Nelle interviste di fine gara entrambi hanno ricordato Bolelli, storico compagno di doppio di Vavassori. Ora si sale di livello in semifinale venerdì contro la Repubblica Ceca.

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