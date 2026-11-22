TORINO – Torino punta a ospitare le Atp Finals fino al 2030. Al termine dell’edizione 2026, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo hanno ribadito la volontà di mantenere il torneo sotto la Mole per tutto il secondo ciclo quinquennale, che si è aperto quest’anno e per il quale è già confermata la presenza in città fino al 2027.

La Regione ha già previsto in bilancio le risorse necessarie per sostenere la manifestazione fino al 2030. “Siccome i bilanci si fanno pluriennali, io la quota per sostenere le Atp Finals l’ho già messa a bilancio fino al 2030. E sono molto fiducioso”, ha dichiarato Cirio durante la conferenza stampa conclusiva del torneo.

Il governatore ha sottolineato anche la capacità dell’evento di mantenere il proprio richiamo internazionale indipendentemente dalla presenza dei singoli campioni. “È un evento talmente forte che sopravvive anche all’assenza del suo campione”, ha osservato, facendo riferimento all’assenza di Jannik Sinner in questa edizione. Cirio ha inoltre annunciato la disponibilità della Regione a destinare ulteriori risorse ai progetti della Federazione Italiana Tennis e Padel nelle scuole, per favorire la diffusione della pratica sportiva tra i giovani.

Lo Russo: “Il nostro territorio merita di continuare a ospitare il torneo”

Anche il sindaco Stefano Lo Russo ha rilanciato la candidatura di Torino, chiamando in causa il Governo e le istituzioni tennistiche che dovranno decidere la sede delle prossime edizioni.

“Abbiamo dimostrato una notevole capacità di fare squadra e crediamo che anche questo abbia reso possibile la scelta dell’Atp di rimanere in Italia per altri cinque anni. Ritengo che il nostro territorio rappresenti una delle migliori esperienze del Paese e che meriti di continuare a ospitare il torneo fino al 2030”, ha dichiarato.

Per il primo cittadino, uno dei punti di forza di Torino è stato il coinvolgimento dell’intera città e la capacità di migliorare l’organizzazione della manifestazione a ogni edizione. Lo Russo ha parlato anche delle ricadute sociali delle Finals, sottolineando il messaggio positivo trasmesso dai campioni alle giovani generazioni.

Il sindaco ha definito il torneo un successo collettivo, frutto della collaborazione tra istituzioni e territorio, e ha già rivolto lo sguardo alla prossima edizione: “Da domani si pensa al 2027”.

La sfida per il secondo ciclo

Dopo la conferma delle Finals in Italia fino al 2030, resta da definire la sede delle edizioni successive al 2027. Regione e Comune intendono quindi proseguire il lavoro congiunto per convincere gli organizzatori a mantenere il torneo a Torino per l’intero quinquennio.

L’obiettivo è consolidare un appuntamento che negli anni ha coinvolto non soltanto l’Inalpi Arena, ma anche il resto della città, attraverso il Fan Village, gli eventi collaterali e le iniziative dedicate al pubblico.

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