TORINO – Carlos Alcaraz conquista Torino e scrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro delle Nitto ATP Finals. Lo spagnolo supera Alexander Zverev, numero 1 del mondo, con il punteggio di 6-2, 7-6(7) al termine di una finale intensa, durata due ore e un minuto, nella quale ha saputo alternare momenti di grande superiorità a una straordinaria prova di carattere nei passaggi più delicati.

Alcaraz parte forte e domina il primo set

La partita si mette subito sui binari preferiti dal numero 3 del ranking ATP. Zverev deve faticare per nove minuti nel game d’apertura, riuscendo ad annullare tre palle break e a conservare il servizio. Ma il tedesco non può nulla nel terzo gioco, quando Alcaraz trova il primo break della partita, diventando il primo giocatore del torneo a strappare il servizio al campione tedesco.

Lo spagnolo conferma il vantaggio, ma deve superare un altro momento complicato nel quarto game, durato dieci minuti. Zverev si procura tre occasioni per recuperare il break, ma Alcaraz le annulla con personalità, affidandosi anche alla potenza del rovescio incrociato. È il passaggio che indirizza definitivamente il set: il ventitreenne aumenta la pressione in risposta, strappa altre due volte il servizio all’avversario e chiude con un netto 6-2.

La reazione di Zverev e il secondo set più combattuto

Nel secondo parziale Alcaraz riparte esattamente da dove aveva lasciato, conquistando subito un altro break a zero. Zverev, però, non si arrende e prova a cambiare l’inerzia della finale, trovando maggiore incisività negli scambi da fondo e recuperando lo svantaggio.

La partita diventa più equilibrata e il tedesco riesce a mettere in difficoltà lo spagnolo, che sul 4-5 si ritrova sotto 0-30 al servizio. Ancora una volta, però, Alcaraz dimostra di avere il controllo dei propri nervi: ritrova la prima di servizio e il diritto, cancellando il pericolo e portando il set al tie-break.

Tre set point annullati: il capolavoro nel tie-break

È qui che arriva il capolavoro dello spagnolo. Zverev sembra avere la partita nelle proprie mani quando si porta sul 6-3, procurandosi tre set point consecutivi. Alcaraz, invece, non perde lucidità: annulla tutte e tre le occasioni, conquista sei dei successivi sette punti e completa una rimonta straordinaria.

Sul 8-7 si procura il match point e lo trasforma con un vincente di rovescio che chiude definitivamente la contesa sul 9-7. Una conclusione spettacolare, che premia la capacità dello spagnolo di alzare il livello proprio quando la pressione diventa massima.

Varietà, personalità e una condizione fisica da gestire

Una vittoria costruita anche attraverso la varietà del suo tennis. Alcaraz ha utilizzato con efficacia il rovescio in slice per interrompere il ritmo di Zverev, alternandolo ad accelerazioni da fondo campo e improvvise variazioni. Notevole anche la sua mobilità, nonostante una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, problema fisico che aveva destato qualche preoccupazione nel corso della settimana.

Al termine dell’incontro lo spagnolo si è lasciato cadere sul cemento dell’Inalpi Arena, prima di raggiungere il proprio staff per festeggiare il successo. Per lui è la terza vittoria in altrettante finali contro Zverev, che non era mai stato sconfitto in precedenza a Torino durante questa edizione del torneo. Il bilancio nei confronti diretti sale così a 8-6 in favore dello spagnolo.

Primo titolo alle Finals e 30° trofeo in carriera

Per Alcaraz si tratta del sesto titolo stagionale e del trentesimo in carriera. Dopo la finale persa lo scorso anno contro Jannik Sinner, lo spagnolo riesce finalmente a conquistare il torneo dei maestri, diventando il terzo tennista spagnolo a riuscirci dopo Manuel Orantes e Alex Corretja.

Un successo che gli permette anche di avvicinarsi sensibilmente a Sinner nella classifica mondiale, portandosi a soli 350 punti dall’azzurro.

Zverev, che inseguiva il terzo titolo alle Finals dopo quelli del 2018 e del 2021, deve invece arrendersi dopo aver disputato un torneo di alto livello, senza perdere nemmeno un set prima della finale. Ma a Torino, nel momento decisivo, la differenza l’ha fatta ancora una volta il talento e la personalità di Carlos Alcaraz.

La finale di doppio

Una finale spettacolare, una rimonta straordinaria e il titolo più importante della stagione. Theo Arribage e Albano Olivetti conquistano le Nitto ATP Finals 2026, superando in finale la coppia formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, teste di serie numero 4, con il punteggio di 3-6, 7-6(2), 10-6.

Dopo aver perso il primo set, i francesi hanno cambiato marcia nel momento decisivo. Vinto il tie-break del secondo parziale per 7-2, Arribage e Olivetti hanno letteralmente preso il controllo del match tie-break, infilando 10 punti consecutivi dall’1-2 e ribaltando definitivamente l’inerzia della partita.

Un finale travolgente, che ha consegnato loro il successo dopo 90 minuti di gioco all’Inalpi Arena di Torino.

La coppia francese ha costruito il trionfo soprattutto al servizio, conquistando l’88% dei punti giocati con la prima (42 su 48), e dimostrando grande personalità nei momenti di maggiore pressione.

Per Arribage e Olivetti, alla prima stagione insieme, è il coronamento di un percorso straordinario: settimo titolo del 2026 e vittoria più prestigiosa della loro carriera. Una settimana da ricordare, iniziata con una sconfitta proprio contro Arevalo e Pavic nel girone e proseguita con una semifinale vinta annullando tre match point consecutivi.

Da una sconfitta a una finale da sogno: Torino incorona i nuovi maestri del doppio.

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