TORINO – Una giovane donna che stava tentando di lanciarsi da un cavalcavia di via Gottardo, a Torino, è stata salvata dall’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, all’incrocio con via Monterosa.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato la ragazza oltre la ringhiera del cavalcavia, con le gambe già rivolte verso il vuoto. Accanto a lei c’era un’altra donna che cercava di trattenerla e impedirle di cadere, ma con difficoltà.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad afferrare la giovane e a riportarla al sicuro prima che potesse precipitare.

Una volta scongiurato il pericolo, gli agenti hanno cercato di tranquillizzarla. In particolare, una poliziotta è riuscita a instaurare un dialogo con lei, ascoltandola e aiutandola progressivamente a ritrovare la calma.

La ragazza ha quindi accettato di essere accompagnata all’ospedale San Giovanni Bosco per ricevere le cure necessarie. In seguito è stata raggiunta dalla madre.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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