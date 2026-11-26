CUNEO – Enrico Collidà si candida a sindaco di Cuneo per le elezioni comunali del 2027. L’avvocato ha annunciato la scelta in una lettera aperta nella quale indica alcune priorità per la città e il territorio, senza precisare le liste che sosterranno la candidatura.

Collidà propone, nelle sue parole, una visione e un modo di governare che vadano «oltre la gestione degli ultimi cinque anni» e invita a un coinvolgimento più ampio di cittadini, associazioni e categorie economiche.

Ospedale, infrastrutture e servizi tra le priorità

Tra le questioni su cui il candidato chiede un confronto territoriale figurano il nuovo ospedale, le infrastrutture, la gestione del servizio idrico integrato, i rifiuti, l’energia e il turismo. La lettera presenta questi temi come ambiti di confronto, senza illustrare interventi specifici o tempi di realizzazione.

Collidà richiama anche le frazioni e dichiara di voler proseguire l’ascolto di famiglie, giovani, anziani, lavoratori, imprese e realtà del volontariato, della cultura e dello sport.

Il percorso politico e le altre candidature

Collidà è presidente di La Gemma Venture, società di venture capital della Fondazione CRC, della quale è stato vicepresidente dal 2022 al 2024. In politica è stato consigliere comunale dell’Udc durante la prima amministrazione di Federico Borgna.

La candidatura è sostenuta da una parte della maggioranza di centrosinistra. Nell’estate del 2026 Collidà era tra i firmatari del manifesto programmatico promosso dal Cantiere Civico, insieme a consiglieri comunali dell’area moderata della maggioranza guidata dalla sindaca Patrizia Manassero. La lettera non indica la composizione delle liste o della coalizione che accompagneranno il candidato al voto.

Per le comunali è già nota anche la candidatura di Giancarlo Boselli, della lista civica Indipendenti; Gigi Garelli ha dato la propria disponibilità a candidarsi con l’opposizione di sinistra. Il centrosinistra attende una decisione sull’eventuale ricandidatura di Manassero.

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