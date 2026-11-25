CAVALLERMAGGIORE – Un treno proveniente da Fossano e diretto a Torino è stato evacuato alla stazione di Cavallermaggiore, nel primo pomeriggio del 24 novembre, dopo le minacce di un uomo. La circolazione tra Carmagnola e Savigliano è stata temporaneamente sospesa ed è poi ripresa.

L’uomo aveva annunciato di voler fare esplodere un ordigno. I controlli sui vagoni hanno dato esito negativo e il convoglio è stato fatto ripartire.

L’evacuazione e l’intervento

I viaggiatori sono stati fatti scendere dalle carrozze e allontanati dalla stazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia ferroviaria e vigili del fuoco, con squadre da Saluzzo e dal distaccamento volontario di Savigliano.

L’uomo avrebbe anche minacciato di dare fuoco al treno, rivolgendosi al personale e ai passeggeri.

Per consentire l’intervento, la circolazione sulla linea Torino-Fossano è stata sospesa nel tratto fra Carmagnola e Savigliano. Cessato l’allarme, il traffico ferroviario è ripreso.

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