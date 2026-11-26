TORINO – Trent’anni esatti da una delle notti più belle della storia della Juventus. Il 26 novembre 1996 i bianconeri conquistavano a Tokyo la Coppa Intercontinentale, battendo 1-0 il River Plate grazie a un gol di Alessandro Del Piero. Una vittoria che consegnò alla squadra di Marcello Lippi il titolo di campione del mondo e che ancora oggi rappresenta una pagina indelebile della storia juventina.

Ci sono partite che diventano leggenda e gol che resistono al passare del tempo. Quello segnato da Alessandro Del Piero contro il River Plate è uno di questi. A trent’anni di distanza, la rete del numero 10 bianconero continua a essere il simbolo di una serata che portò la Juventus sul tetto del mondo.

La finale si giocò allo Stadio Nazionale di Tokyo, in Giappone, tra la squadra vincitrice della Champions League e quella che aveva conquistato la Coppa Libertadores. Da una parte la Juventus, dall’altra gli argentini del River Plate, formazione di grande valore che poteva contare su giocatori come Enzo Francescoli e Ariel Ortega.

La squadra di Marcello Lippi arrivava all’appuntamento dopo aver conquistato la Champions League il 22 maggio 1996, superando l’Ajax ai calci di rigore nella finale di Roma. Un gruppo straordinario, capace di unire esperienza, talento e personalità, con campioni come Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Paolo Montero, Didier Deschamps, Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero.

Il gol di Del Piero che fece esplodere la gioia bianconera

La partita contro il River Plate fu combattuta e rimase in equilibrio per gran parte dei novanta minuti. La Juventus costruì diverse occasioni, senza però riuscire a trovare la via della rete. Quando la sfida sembrava avviata verso un finale ancora tutto da scrivere, arrivò il momento destinato a entrare nella storia.

A pochi minuti dalla fine, un calcio d’angolo battuto da Angelo Di Livio trovò la deviazione di testa di Zinedine Zidane. Il pallone arrivò ad Alessandro Del Piero, che con un destro preciso superò il portiere argentino e firmò l’1-0.

Una rete pesantissima, che fece esplodere la festa juventina. Il River Plate tentò di reagire nel finale, ma la squadra di Lippi riuscì a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Al termine della partita fu il capitano Angelo Peruzzi ad alzare al cielo la Coppa Intercontinentale. Per Del Piero arrivò anche il riconoscimento come miglior giocatore della finale.

Una squadra entrata nella storia della Juventus

Quella vittoria rappresentò la seconda Coppa Intercontinentale della storia bianconera, dopo quella conquistata nel 1985 contro l’Argentinos Juniors. Ma il successo di Tokyo ebbe un significato particolare anche perché confermò la dimensione internazionale di una Juventus che in quegli anni era protagonista assoluta del calcio europeo.

La squadra di Lippi avrebbe continuato a vincere, conquistando lo scudetto e la Supercoppa europea nella stagione 1996-97 e raggiungendo nuovamente la finale di Champions League nel 1997 e nel 1998.

Il trionfo contro il River Plate rimane però l’ultima volta in cui la Juventus ha conquistato la Coppa Intercontinentale e si è laureata campione del mondo a livello di club.

Trent’anni dopo, il ricordo di una notte indimenticabile

Per celebrare il trentesimo anniversario, la Juventus ha ricordato la vittoria sui propri canali social, pubblicando immagini di quella notte giapponese: il gol di Del Piero, la gioia dei giocatori e Ciro Ferrara sorridente accanto al trofeo.

Anche alcuni protagonisti di quella squadra sono tornati a raccontare le emozioni di Tokyo. Angelo Di Livio ha definito quella finale indimenticabile, ricordando la forza del gruppo e la soddisfazione di aver battuto una grande squadra. Paolo Montero, invece, ha rievocato l’accoglienza riservata a Del Piero all’arrivo in Giappone, scherzando sul fatto che sembrasse una rockstar, tanto era atteso dai tifosi.

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