TORINO – La perturbazione che nelle ultime 36 ore ha interessato il Piemonte si sta progressivamente esaurendo. Dopo le piogge diffuse e le nevicate sulle Alpi, la situazione meteorologica è destinata a migliorare parzialmente, ma nei prossimi giorni non mancheranno nebbie, nubi basse e un nuovo calo delle temperature.

A fare il punto sull’evoluzione del tempo è il meteorologo Andrea Vuolo, che segnala ancora qualche precipitazione nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, soprattutto sulle zone più orientali della regione.

Piogge in esaurimento e prime schiarite in Piemonte

La perturbazione ha portato precipitazioni moderate e diffuse nelle ultime 36 ore, localmente anche sotto forma di rovesci, in particolare nelle aree al confine con Liguria e Lombardia e sui settori alpini.

In montagna si sono registrate fitte nevicate generalmente al di sopra dei 1.000-1.200 metri di quota, con temporanee imbiancate che hanno interessato anche alcune valli interne a partire dai 700-900 metri.

Nel corso della giornata di giovedì le precipitazioni residue tenderanno a esaurirsi. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio sono previste parziali schiarite, inizialmente sui settori alpini e successivamente in estensione al resto del Piemonte, dove il cielo rimarrà comunque irregolarmente nuvoloso.

Tornano nebbie e nubi basse tra venerdì e sabato

Il miglioramento sarà però solo temporaneo. Dopo il tramonto di giovedì, infatti, torneranno a formarsi nebbie e nubi basse sulle pianure e sulle colline piemontesi.

Una situazione che, secondo le previsioni di Andrea Vuolo, proseguirà anche nelle giornate di venerdì e sabato, con banchi di nebbia localmente fitti e in estensione fino alle zone pedemontane.

Il ritorno dell’alta pressione favorirà invece un miglioramento più deciso nella giornata di domenica, quando sono attese ampie schiarite su gran parte della regione.

Temperature in calo nel weekend, possibili gelate domenica mattina

Sul fronte delle temperature, giovedì pomeriggio si registrerà un temporaneo rialzo, con valori massimi compresi tra 9 e 12 gradi sulle pianure piemontesi.

Successivamente è atteso un nuovo calo termico tra venerdì e il fine settimana. In particolare, all’alba di domenica potrebbero verificarsi gelate diffuse anche a bassa quota, complice il progressivo rasserenamento del cielo e il raffreddamento notturno.

Il Piemonte si prepara quindi a una seconda parte della settimana caratterizzata da condizioni più stabili, ma con nebbie persistenti e temperature invernali, soprattutto durante le ore notturne e al primo mattino.

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