TORINO – La perturbazione atlantica è entrata nel vivo sul Piemonte, portando piogge diffuse su gran parte della regione e nevicate sulle Alpi, con i fiocchi che nelle ultime ore sono arrivati fino a 600-800 metri di quota nelle vallate interne. Il peggioramento proseguirà anche nella giornata di mercoledì 25 novembre, con precipitazioni localmente moderate e un clima decisamente invernale.

È quanto emerge dagli aggiornamenti pubblicati da Meteo in Piemonte, che sta monitorando l’evoluzione della perturbazione e i fenomeni registrati sul territorio regionale.

Piogge diffuse, superati i 10 millimetri in pianura

Le precipitazioni hanno interessato il Piemonte per tutta la notte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Le piogge, generalmente di intensità moderata, hanno coinvolto anche questa mattina diverse zone della regione: Cuneese, Torinese, Astigiano, Vercellese, Biellese e Novarese.

Gli accumuli registrati nelle 12 ore precedenti hanno già superato diffusamente i 10 millimetri su buona parte delle pianure, con punte di 15-17 millimetri tra Vercellese e Novarese. Valori più contenuti, inferiori ai 10 millimetri, sono stati rilevati nel Verbano Cusio Ossola e nelle aree a sud del Tanaro.

Le precipitazioni potranno proseguire per buona parte della giornata, alternando fasi più continue ad altre caratterizzate da fenomeni intermittenti.

Neve fino a 600-800 metri nelle vallate alpine

La notizia più significativa riguarda le nevicate, che nel corso della notte hanno raggiunto quote relativamente basse, soprattutto nelle vallate interne delle Alpi piemontesi.

I dati delle stazioni meteorologiche riportati da Meteo in Piemonte alle 7.30 mostrano temperature prossime allo zero anche a quote comprese tra 638 e 895 metri. Tra i valori segnalati:

– +0,4°C a Cantoira, a 765 metri;

– +0,5°C a Chialamberto, a 895 metri;

– +0,6°C a Viù, a 770 metri;

– +0,6°C a Erasca, frazione di Paesana, a 638 metri;

– +0,9°C a Talucco, nel territorio di Pinerolo, a 770 metri.

Sono condizioni che hanno consentito alla neve di spingersi fino a 600-800 metri nelle vallate alpine, con nevicate localmente anche abbondanti.

Fino a 50 centimetri di neve sulle montagne

Le previsioni di Andrea Vuolo, pubblicate su Meteo in Piemonte alla vigilia del peggioramento, indicavano accumuli nevosi importanti sull’arco alpino regionale.

In particolare, erano attesi 25-50 centimetri di neve fresca tra i 1.500 e i 2.000 metri, con quantitativi localmente superiori sulle alte valli delle Alpi Marittime e in alcuni settori del Biellese. Tra i 1.000 e i 1.500 metri erano previsti invece accumuli compresi tra 10 e 20 centimetri.

Le nevicate più significative alle quote inferiori erano attese nel Cuneese, dove le precipitazioni avrebbero potuto portare fino a 10-15 centimetri già tra 800 e 1.000 metri. Possibili imbiancate anche a 500-600 metri tra Monregalese, Cebano e Alta Langa, con qualche fiocco previsto persino sulle colline.

Per quanto riguarda la pioggia, le stime indicavano accumuli generalmente compresi tra 20 e 40 millimetri, con punte superiori a 50-60 millimetri sui rilievi dell’Alessandrino, delle Alpi Marittime e sui settori prealpini tra Canavese, Biellese, Valsesia, Cusio e Verbano.

Meteo in Piemonte

Temperature basse anche in pianura

Il peggioramento è accompagnato da temperature tipicamente invernali. Nella mattinata di mercoledì le minime sulle pianure e sulle colline piemontesi sono risultate generalmente comprese tra 3 e 6 gradi, con i valori più bassi sul Cuneese, sulla collina torinese e lungo i settori pedemontani occidentali.

Nelle vallate alpine, invece, le temperature si sono avvicinate agli zero gradi già intorno ai 650-800 metri.

La perturbazione rappresenta quindi un primo significativo episodio di maltempo dal carattere tardo-autunnale per tutto il Piemonte, con piogge diffuse in pianura e nevicate che hanno interessato anche le quote medio-basse delle montagne.

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