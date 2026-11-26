TORINO – La prima vera nevicata diffusa della stagione ha imbiancato le montagne piemontesi. Gli accumuli maggiori sono stati registrati tra le Alpi Graie e le Alpi Marittime, con oltre 30 centimetri di neve fresca in diverse località. Il record spetta al Rifugio Gastaldi, nel Torinese, dove sono stati misurati 36 centimetri.

La perturbazione che ha attraversato il Piemonte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre ha portato piogge diffuse in pianura e nevicate anche abbondanti sui rilievi. La quota neve è scesa localmente fino a 600-800 metri nelle vallate interne tra Cuneese e Torinese, regalando un primo assaggio d’inverno anche a quote relativamente basse.

A fare il punto sulla situazione è Meteo in Piemonte, con Andrea Maccagno, che ha pubblicato i dati aggiornati sulle precipitazioni e sugli accumuli nevosi registrati dai nivometri.

Rifugio Gastaldi in testa con 36 centimetri di neve

È il Rifugio Gastaldi, in provincia di Torino, la località che ha registrato il maggiore accumulo di neve fresca tra quelle monitorate. I nivometri hanno rilevato 36 centimetri, un valore che testimonia l’intensità delle precipitazioni sulle montagne torinesi.

Subito dietro si trovano due località del Cuneese: Acceglio-Collet e Argentera, entrambe con 35 centimetri di neve fresca.

La nevicata è stata particolarmente consistente anche al Colle della Lombarda, dove sono stati misurati 34 centimetri.

Ecco le principali località con gli accumuli più elevati:

36 centimetri: Rifugio Gastaldi (Torino)

35 centimetri: Acceglio-Collet (Cuneo) e Argentera (Cuneo)

34 centimetri: Colle della Lombarda (Cuneo)

32 centimetri: Colle Bercia (Torino), Valdieri (Cuneo) e Rifugio Mondovì (Cuneo)

31 centimetri: Lago Agnel (Torino) e Bardonecchia-Pranudin (Torino)

25 centimetri: Sestriere (Torino)

20 centimetri: Colle Barant (Torino)

Cuneese tra le zone più imbiancate

Dai dati emerge chiaramente il ruolo del Cuneese, che figura tra i territori maggiormente interessati dalle nevicate.

Oltre ai 35 centimetri registrati ad Acceglio-Collet e Argentera, spiccano i 34 centimetri del Colle della Lombarda e i 32 centimetri di Valdieri e del Rifugio Mondovì.

La neve ha interessato quindi diversi settori delle Alpi Marittime e delle vallate cuneesi, con accumuli importanti anche nelle località montane del Monregalese.

Neve abbondante anche sulle montagne torinesi

Non è stato da meno il Torinese. Oltre al primato del Rifugio Gastaldi, con 36 centimetri, si segnalano i 32 centimetri del Colle Bercia, i 31 del Lago Agnel e di Bardonecchia-Pranudin.

A Sestriere sono stati misurati 25 centimetri, mentre al Colle Barant l’accumulo ha raggiunto i 20 centimetri.

La nevicata ha interessato anche l’Alta Val Susa, dove il manto bianco è arrivato nei centri abitati. A Bardonecchia, Cesana Torinese e Ferrera Moncenisio la neve ha trasformato il paesaggio, mentre sulle località sciistiche gli accumuli in quota hanno contribuito a migliorare le condizioni in vista dell’avvio della stagione.

Piogge intense soprattutto nell’Alessandrino

La perturbazione non ha portato soltanto neve. Nelle ultime 48 ore le precipitazioni hanno interessato anche le pianure piemontesi, con quantitativi particolarmente elevati nell’Alessandrino.

Secondo i dati di Meteo in Piemonte, gli accumuli medi provinciali sono stati compresi tra 15 e 25 millimetri nel Cuneese e nel Torinese, tra 20 e 35 nell’Astigiano e nel Novarese, tra 25 e 35 nel Vercellese. Nel Biellese e nel Verbano sono stati registrati mediamente tra 10 e 25 millimetri.

I valori più elevati si sono concentrati nell’Alessandrino, dove in alcune località sono stati superati i 60 millimetri. La stazione di Fraconalto ha raggiunto 70 millimetri, seguita da Bosio con 62 e Arquata Scrivia con 59.

La fase perturbata si sta ora esaurendo, con le ultime precipitazioni in attenuazione e un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sul Piemonte.

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