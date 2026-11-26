TORINO – Ancora niente accordo tra sindacati e Stellantis: dall’1 al 4 dicembre, il reparto Carrozzerie di Mirafiori a Torino resterà nuovamente fermo. L’azienda ha comunicato oggi che ricorrerà alla cassa integrazione per i dipendenti.

Dopo il mancato accordo e lo stop dal 16 al 20 novembre, anche questa volta, come spiega la Fiom in un comunicato, Stellantis non ha accettato le proposte dalle organizzazioni sindacali per la maturazione del rateo di ferie e permessi, che mitigherebbe gli effetti di perdita salariale. Per questo, i sindacati non hanno firmato l’esame congiunto.

«Solo una settimana di lavoro è stata fatta dopo cinque di cassa integrazione e già l’azienda comunica una nuova fermata di 4 giorni» – tuona il responsabile della Fiom di Mirafiori Gianni Mannori – «Lo diciamo e lo sappiamo da tempo che l’unica responsabilità è da imputarsi alle scarse vendite della 500 ibrida. Proprio per questo qualsiasi soluzione alternativa all’arrivo di un nuovo modello sarà ulteriore fumo negli occhi per nascondere le scelte di Stellantis di produrre all’estero anziché in Italia».

Mannori non risparmia critiche anche per le istituzioni: «A questo punto il silenzio e l’immobilismo imbarazzante delle Istituzioni comunali, regionali e nazionali sta diventando sconcertante» – aggiunge. «Per questa situazione 400 ragazzi rischiano di essere lasciati a casa già a dicembre e il declino industriale del nostro territorio, che vede allungare la lista delle aziende in cassa e a rischio chiusura, continua inesorabilmente. Noi non possiamo abituarci a questa situazione e non lo faremo».

A novembre, oltre al periodo 16-20, i lavoratori del reparto Carrozzerie erano stati fermi dal 2 al 6 e dal 9 al 13. I problemi erano iniziati quest’estate, in cui era iniziata la carenza di materiale e di ordini, fino ad arrivare alle prime richieste di cassa integrazione a ottobre.

Dalle sospensioni alle carrozzerie restano esclusi reparti come Special Vehicle, RG Premium, Drosso, Rivalta e Maserati.

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