DRONERO – Uno scontro frontale tra due auto in via Giolitti a Dronero ha provocato quattro feriti nella serata di sabato 21 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare alcuni occupanti rimasti incastrati nei veicoli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22. Secondo le prime informazioni, sono state coinvolte almeno quattro persone, ferite non gravemente.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Dronero, che hanno estratto gli occupanti bloccati e messo in sicurezza le auto. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 per le prime cure.

In via Giolitti sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le cause e la dinamica dello scontro restano da chiarire.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese