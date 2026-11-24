VERCELLI – Aveva solo 29 anni Muhammad Arlsan, il motociclista che domenica ha perso la vita in un grave scontro stradale nell’area industriale di Vercelli.

Nello schianto è rimasta coinvolta una motrice Daf: l’autotrasportatore che ne era alla guida è stato sottoposto a custodia cautelare, su mandato della procura di Vercelli. Stando alle informazioni emerse, l’uomo infatti guidava in stato di ebbrezza al momento dell’impatto. Ora è accusato di omicidio stradale.

Restano da chiarire con precisione l’esatta dinamica dello scontro e le circostanze che hanno portato al decesso del giovane motociclista: il camionista potrebbe aver invaso la corsia dalla quale proveniva il 29enne.

Il centauro morto era dipendente di Amazon e lavorava nel centro di distribuzione situato alla periferia della città, in borgata Larizzate. Lo stesso centro verso cui era diretto l’uomo alla guida del camion per consegnare della merce.

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