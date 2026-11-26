TORINO – Un inseguimento ad altissima velocità tra Torino e alcuni comuni della cintura, terminato con lo speronamento di un’auto dei carabinieri e il tentativo di fuga a piedi. Protagonista della vicenda un ragazzo di appena 15 anni, arrestato nella notte tra sabato e domenica dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto a noleggio.

La vicenda è iniziata intorno all’una di notte, quando la vettura è stata notata mentre percorreva alcune strade del quartiere Barriera di Milano, a Torino, senza rispettare i semafori rossi. Il veicolo ha continuato a circolare per le strade cittadine, riuscendo inizialmente a evitare i controlli.

L’inseguimento tra Torino, Leinì e Mappano

Circa due ore dopo, una pattuglia dei carabinieri ha intercettato l’auto in corso Grosseto, nella zona nord della città. In quel momento la vettura era già inseguita da due volanti della Polizia di Stato.

È scattato così un inseguimento congiunto tra carabinieri e polizia, durante il quale il conducente ha raggiunto velocità molto elevate, attraversando anche i territori di Leinì e Mappano prima di fare ritorno a Torino.

La corsa si è conclusa nella zona di Falchera. Qui il quindicenne ha speronato una delle auto dei carabinieri, provocandone l’uscita di strada e facendola finire contro un albero. Subito dopo ha abbandonato la vettura e ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto dai militari dopo pochi metri.

Arrestato il quindicenne, gli altri due ragazzi affidati alle famiglie

A bordo dell’auto, risultata presa a noleggio, viaggiavano anche altri due ragazzi, entrambi coetanei del conducente. I due sono stati fermati dai poliziotti e successivamente affidati ai rispettivi familiari.

Il quindicenne, invece, è stato arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e accompagnato in un centro di prima accoglienza per minorenni.

Gli accertamenti dovranno chiarire anche le circostanze che hanno portato un ragazzo di soli 15 anni a mettersi alla guida di un’auto a noleggio e a dare vita a un inseguimento durato diverse fasi tra Torino e la provincia.

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