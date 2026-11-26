TORINO – Un giovane di 19 anni è stato arrestato nel quartiere Aurora di Torino dalla polizia di Stato, accusato di tentata rapina. Lo stesso è stato inoltre denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La rapina e la violenza contro la vittima

Da corso Regina Margherita è giunta la segnalazione di un tentativo di furto.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava percorrendo il marciapiede quando è stata improvvisamente avvicinata da un giovane con il volto coperto, che ha afferrato la borsa a tracolla che indossava, facendola cadere a terra. La vittima ha cercato di opporre resistenza, ma l’aggressore ha continuato a strattonarla e a colpirla ripetutamente con calci e pugni al volto e alla testa, nel tentativo di impossessarsi della borsa.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcune persone presenti all’interno del vicino esercizio commerciale, che sono immediatamente intervenute in suo aiuto.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno intercettato e bloccato il giovane nelle vicinanze. Sottoposto a perquisizione, all’interno del suo borsello sono state rinvenute e sequestrate tre lame per taglierino.

La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata presso l’ospedale Maria Vittoria, dove le sono stati riconosciuti cinque giorni di prognosi.

Alla luce dei fatti il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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