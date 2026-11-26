BiellaCronaca
Valdengo, scontro sulla superstrada verso Biella: furgone fuori strada, auto contro il guardrail
Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata all’uscita di Valdengo
VALDENGO – I conducenti di una auto e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla superstrada in direzione Biella, all’altezza dell’uscita di Valdengo. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 novembre 2026, sul tratto percorso da chi arriva da Cossato.
Secondo quanto apprendiamo, il furgone è finito fuori strada, mentre l’auto si è fermata contro il guardrail.
I soccorsi e la viabilità
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze del 118. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.
Durante l’intervento è stata raccomandata prudenza agli automobilisti nel tratto interessato.
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