VALDENGO – I conducenti di una auto e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro sulla superstrada in direzione Biella, all’altezza dell’uscita di Valdengo. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 novembre 2026, sul tratto percorso da chi arriva da Cossato.

Secondo quanto apprendiamo, il furgone è finito fuori strada, mentre l’auto si è fermata contro il guardrail.

I soccorsi e la viabilità

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze del 118. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.

Durante l’intervento è stata raccomandata prudenza agli automobilisti nel tratto interessato.

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