VERBANIA – Acqua Novara.VCO sta realizzando vicino a Villa Taranto, a Verbania, una presa dal Lago Maggiore destinata ad affiancare pozzi e sorgenti nell’approvvigionamento della città e di alcuni centri vicini. Il progetto di fattibilità prevede una condotta e un impianto di potabilizzazione; prima della distribuzione servirà il giudizio di idoneità al consumo umano dell’Asl VCO.

L’opera è in costruzione e la nuova fonte non è ancora in esercizio. L’acqua sarà sottoposta a filtrazione e disinfezione prima dell’immissione in rete.

Le analisi preliminari e i trattamenti

Prima dei lavori sono stati analizzati campioni prelevati nel punto previsto per la presa, a circa 40 metri di profondità. Secondo quanto riportato dalla testata sulla base della relazione tecnica, le concentrazioni dei Pfas ricercati erano inferiori ai valori di riferimento per l’acqua destinata al consumo umano; i metalli pesanti disciolti analizzati erano sotto i limiti di rilevabilità.

Le analisi microbiologiche hanno rilevato valori di coliformi più elevati nei mesi caldi. I campionamenti riguardano l’acqua del lago prima del trattamento: sono distinti dal giudizio che l’Asl dovrà esprimere sull’idoneità dell’acqua trattata prima della distribuzione.

Il progetto di fattibilità prevede filtri con zeolite e disinfezione con raggi ultravioletti e ipoclorito. Una volta entrato in funzione l’impianto, sono previsti sia i controlli del gestore sia quelli esterni dell’Asl sull’acqua distribuita.

Una fonte aggiuntiva per l’acquedotto

La presa è pensata per integrare le fonti già utilizzate, non per sostituirle. Una disponibilità aggiuntiva può aiutare la continuità del servizio nei periodi in cui l’acqua diminuisce o quando un pozzo deve essere fermato per manutenzione.

La determina regionale sull’area di salvaguardia colloca la presa in un piano di riassetto della rete che comprende anche il collegamento con Arizzano e Bee. All’iter hanno partecipato, tra gli altri, Comune di Verbania, Regione Piemonte, Asl VCO e Arpa Piemonte.

Restano il completamento dell’impianto e il giudizio dell’Asl prima dell’immissione in rete. Nelle informazioni disponibili non è indicata una data di entrata in esercizio.

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