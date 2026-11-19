PoliticaVerbano Cusio Ossola
Ostetricia nel VCO, il centrosinistra chiede un piano per rafforzare il personale
La coalizione sollecita ASL, Regione e rappresentanza dei sindaci a confrontarsi sugli organici e sulla continuità dei servizi. Pubblicato un avviso per la direzione della struttura.
VERBANIA – Il centrosinistra del Verbano Cusio Ossola chiede un piano per rafforzare il personale di ostetricia e ginecologia dell’ASL VCO e un confronto con la direzione sanitaria, la Regione e la rappresentanza dei sindaci. La coalizione sollecita misure per rendere più stabile l’équipe e assicurare la continuità delle attività ambulatoriali, chirurgiche e del percorso nascita.
Nella nota pubblicata il 18 novembre, firmata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e Partito della Rifondazione Comunista del VCO, i partiti segnalano il trasferimento di un altro medico e sostengono che il territorio abbia difficoltà ad attrarre e trattenere professionisti.
Le richieste a direzione, Regione e sindaci
Secondo il centrosinistra, incarichi temporanei e personale a gettone non sono una soluzione sufficiente. «L’emergenza non può diventare il modello ordinario di gestione», scrivono i firmatari, chiedendo équipe stabili e percorsi clinici condivisi.
Alla direzione generale dell’ASL domandano di ascoltare i professionisti e di presentare un programma di potenziamento con tempi, risorse e obiettivi verificabili, capace di valorizzare chi già lavora nella struttura e richiamare nuovi medici.
All’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi i partiti chiedono quali risorse e interventi intenda mettere a disposizione. Al sindaco di Verbania e presidente della rappresentanza dei sindaci dell’ASL, Giandomenico Albertella, domandano di chiarire quali iniziative abbia assunto e quali impegni abbia ottenuto per i servizi sanitari del territorio.
La coalizione sollecita anche il sostegno ai consultori e ricorda che l’attività di ostetricia e ginecologia comprende, oltre all’assistenza in gravidanza e al parto, prevenzione, chirurgia e percorsi di presa in carico oncologica.
L’avviso per la direzione della struttura
Il 23 ottobre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un avviso per un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell’ASL VCO. La selezione riguarda la guida della struttura ed è distinta dal piano complessivo sugli organici richiesto dai partiti.
In precedenza, nel dicembre 2025, l’ASL aveva nominato una commissione per una procedura di affidamento di servizi medici di ostetricia e ginecologia per gli ospedali di Domodossola e Verbania. L’atto riguarda una procedura precedente e non descrive da solo la composizione attuale dell’équipe.
Il confronto chiesto dalla coalizione riguarda ora le risorse per il personale e la continuità delle attività.
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