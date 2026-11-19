VERBANIA – Il centrosinistra del Verbano Cusio Ossola chiede un piano per rafforzare il personale di ostetricia e ginecologia dell’ASL VCO e un confronto con la direzione sanitaria, la Regione e la rappresentanza dei sindaci. La coalizione sollecita misure per rendere più stabile l’équipe e assicurare la continuità delle attività ambulatoriali, chirurgiche e del percorso nascita.

Nella nota pubblicata il 18 novembre, firmata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e Partito della Rifondazione Comunista del VCO, i partiti segnalano il trasferimento di un altro medico e sostengono che il territorio abbia difficoltà ad attrarre e trattenere professionisti.

Le richieste a direzione, Regione e sindaci

Secondo il centrosinistra, incarichi temporanei e personale a gettone non sono una soluzione sufficiente. «L’emergenza non può diventare il modello ordinario di gestione», scrivono i firmatari, chiedendo équipe stabili e percorsi clinici condivisi.

Alla direzione generale dell’ASL domandano di ascoltare i professionisti e di presentare un programma di potenziamento con tempi, risorse e obiettivi verificabili, capace di valorizzare chi già lavora nella struttura e richiamare nuovi medici.

All’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi i partiti chiedono quali risorse e interventi intenda mettere a disposizione. Al sindaco di Verbania e presidente della rappresentanza dei sindaci dell’ASL, Giandomenico Albertella, domandano di chiarire quali iniziative abbia assunto e quali impegni abbia ottenuto per i servizi sanitari del territorio.

La coalizione sollecita anche il sostegno ai consultori e ricorda che l’attività di ostetricia e ginecologia comprende, oltre all’assistenza in gravidanza e al parto, prevenzione, chirurgia e percorsi di presa in carico oncologica.

L’avviso per la direzione della struttura

Il 23 ottobre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un avviso per un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell’ASL VCO. La selezione riguarda la guida della struttura ed è distinta dal piano complessivo sugli organici richiesto dai partiti.

In precedenza, nel dicembre 2025, l’ASL aveva nominato una commissione per una procedura di affidamento di servizi medici di ostetricia e ginecologia per gli ospedali di Domodossola e Verbania. L’atto riguarda una procedura precedente e non descrive da solo la composizione attuale dell’équipe.

Il confronto chiesto dalla coalizione riguarda ora le risorse per il personale e la continuità delle attività.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese