VERCELLI – La Provincia di Vercelli ha previsto 622.411 euro per il trasporto e l’assistenza degli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori nell’anno scolastico 2026-2027. Le risorse sono destinate agli allievi residenti nel territorio provinciale.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione e riportato nella ricostruzione delle risorse per l’inclusione scolastica, sono state soddisfatte tutte le richieste arrivate dal territorio: l’assistenza all’autonomia è stata riconosciuta a 103 studenti, mentre 19 riguardano il trasporto verso gli istituti superiori.

Trasporto e assistenza all’autonomia

Gli interventi rispondono a due esigenze: raggiungere la sede scolastica attraverso il trasporto pubblico e frequentare le lezioni con il sostegno di personale qualificato per l’autonomia. Non è precisato se alcuni studenti usufruiscano di entrambi i servizi, quindi i due dati non indicano necessariamente persone diverse.

La Provincia programma e organizza gli interventi con il sostegno del Governo e della Regione. La pagina provinciale sul diritto allo studio comprende tra le competenze dell’ente la programmazione del trasporto e dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle superiori.

L’importo comunicato è complessivo: non è stata specificata la ripartizione tra trasporto e assistenza. Le risorse riguardano l’anno scolastico 2026-2027 e sono destinate a sostenere la continuità dei due servizi.

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