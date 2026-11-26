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Volley femminile, CEV Champions League: “prima” da sogno per Bernardi, Novara rimonta Conegliano
25-18, 25-20, 18-25, 21-25, 13-15: Tolok super protagonista
NOVARA – Rimonta straordinaria (25-18, 25-20, 18-25, 21-25, 13-15) per l’Igor Novara nel derby italiano di Champions League di volley femminile.
Sotto di due set contro Imoco Conegliano, trascinata da una dominante Tolok, capace di mettere insieme 39 punti, Novara porta le venete al tie break e vince 15-13 l’ultimo set. Buonissima la prima dunque per neo-coach – per lui in realtà è un ritorno – Bernardi.
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