Serie A1, Igor Novara lotta con il cuore, ma la corazzata Conegliano passa per 3-0

NOVARA – Niente da fare per la Igor Volley Novara nell’ottava giornata di Serie A1 Fineco. Le zanzare combattono a testa alta e mettono in difficoltà la corazzata Imoco Conegliano soprattutto nel primo e nell’ultimo parziale, ma alla fine a imporsi sono le campionesse venete, che centrano l’ottavo successo consecutivo in campionato senza lasciare per strada nemmeno un set.

La formazione ospite si è imposta con il punteggio complessivo di 0-3 (21-25, 18-25, 21-25), trascinata dai 22 punti della stella svedese Isabelle Haak e dai colpi della premiata come MVP Gabi, confermandosi capolista implacabile del torneo.

Nonostante il divario finale, le biancazzurre di coach Barbolini hanno mostrato sprazzi di grande pallavolo, aggrappandosi ai 17 punti di una lottatrice Tolok e ai colpi di Grobelna per tentare l’aggancio in avvio e nel finale di match, senza però riuscire a scalfire la solidità e l’esperienza delle pantere. Per Novara resta comunque una prestazione di carattere da cui ripartire in vista dei prossimi impegni di Superlega.

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