PIANEZZA – Disagi idrici nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre, a Pianezza a causa di alcuni guasti verificatisi lungo la rete Smat. Mentre i tecnici dell’azienda idrica sono al lavoro per ripristinare al più presto la normale erogazione nelle abitazioni, l’Amministrazione comunale ha attivato la Protezione Civile (affiancata dai volontari degli Alpini e della Civess) per garantire l’approvvigionamento ai cittadini.

I punti di rifornimento

Per rispondere alle necessità immediate dei residenti, sono state posizionate tre cisterne d’acqua potabile in Piazza Oriana Fallaci, Piazza Macario, Piazzale del Mercatò.

Contestualmente, i volontari stanno distribuendo boccioni d’acqua presso tutte le strutture sanitarie, gli enti pubblici e gli istituti scolastici di Pianezza, sia pubblici sia privati. Dal Municipio rassicurano inoltre le famiglie sulla continuità dei servizi quotidiani: la mensa scolastica è regolarmente attiva e resta confermato anche il progetto territorio della Parrocchia.

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