TORINO – Le vallate del Piemonte questa mattina si sono svegliate con nubi basse e nebbia un po’ ovunque. Il risultato è che le webcam sparse sul territorio stanno restituendo delle immagini davvero spettacolari.

Sembra di vedere dei laghi bianchi e soffici dai quali spuntano paesi e colline.

La causa di questi fenomeni, come spiega Meteo in Piemonte, “è l’afflusso di aria più umida da Est all’interno della Pianura Padana, che segue la perturbazione di metà settimana”.

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