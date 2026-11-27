MeteoPiemonte
Nebbia e nubi basse creano un mare bianco tra le vallate del Piemonte, le immagini spettacolari
La causa di questi fenomeni è l’afflusso di aria più umida da Est all’interno della Pianura Padana
TORINO – Le vallate del Piemonte questa mattina si sono svegliate con nubi basse e nebbia un po’ ovunque. Il risultato è che le webcam sparse sul territorio stanno restituendo delle immagini davvero spettacolari.
Sembra di vedere dei laghi bianchi e soffici dai quali spuntano paesi e colline.
La causa di questi fenomeni, come spiega Meteo in Piemonte, “è l’afflusso di aria più umida da Est all’interno della Pianura Padana, che segue la perturbazione di metà settimana”.
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