PIEMONTE – Deboli piovaschi e possibili nevicate intorno ai 1.000-1.200 metri potrebbero interessare le valli alpine occidentali e sudoccidentali del Piemonte tra la sera di venerdì 27 e il primo mattino di sabato 28 novembre 2026. È quanto indica l’ultima previsione di vigilanza meteorologica di Arpa Piemonte.

I fenomeni sono descritti come deboli e sparsi, legati a correnti orientali nei bassi strati e la quota neve è un riferimento previsionale.

Il fine settimana

La possibile fase di precipitazioni si inserisce, secondo Arpa, in un quadro generalmente stabile fino a domenica 29 novembre. Nelle ore più fredde potranno formarsi foschie e nebbie in pianura.

Per la notte su sabato si indicano locali pioviggini tra la pianura e i fondovalle del Torinese e deboli piogge o pioviggini su Cuneese e Astigiano. In mattinata le nubi sono attese in diradamento, con condizioni in gran parte soleggiate nel corso della giornata.

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