TORINO – Cultura, socialità e volontariato come strumenti di prevenzione e cura. È questo il principio alla base della Prescrizione Sociale, il modello che punta a integrare le terapie sanitarie con attività e risorse offerte dal territorio, per rispondere anche ai bisogni sociali e relazionali delle persone.

Il tema sarà al centro del convegno “Prescrizione Sociale: Focus sul Piemonte. Integrare salute, welfare e comunità”, in programma martedì 1° dicembre 2026, dalle 8.30 alle 14, nell’Aula Magna “Achille Mario Dogliotti” dell’ospedale Molinette, in corso Bramante 88/90 a Torino.

L’iniziativa è promossa dalla Città della Salute e della Scienza di Torino, con la responsabilità scientifica di Lia Di Marco, direttrice della Struttura complessa Relazioni Esterne.

L’obiettivo è costruire un’alleanza concreta tra mondo sanitario, istituzioni locali, università ed Enti del Terzo Settore, superando la dimensione delle singole sperimentazioni e dando alla Prescrizione Sociale un ruolo strutturale nel sistema di prevenzione e assistenza.

Il modello prevede che medici di medicina generale, pediatri e altri professionisti sanitari possano indirizzare i pazienti non soltanto verso farmaci e trattamenti clinici, ma anche verso attività non sanitarie presenti sul territorio, come iniziative culturali, percorsi di socializzazione e progetti di volontariato.

Un approccio che punta a valorizzare le risorse delle comunità e a rafforzare il benessere delle persone attraverso una maggiore integrazione tra salute e welfare.

Una proposta di protocollo per il Piemonte

Il momento centrale del convegno è previsto alle 13.20, quando sarà presentata ufficialmente una proposta di protocollo d’intesa e di Linee guida per la Prescrizione Sociale in Piemonte.

Il documento sarà inserito nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione e sarà accompagnato dalla proposta di istituire una Cabina di Regia dedicata, con il compito di coordinare le attività e favorire la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Il programma e i protagonisti

I lavori si apriranno alle 9 con gli interventi di Livio Tranchida, direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, e Paola Cassoni, direttrice della Scuola di Medicina dell’Università di Torino.

Seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti della Regione Piemonte, tra cui gli assessori Federico Riboldi, alla Sanità, e Maurizio Marrone, al Welfare. Interverrà anche Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale di Torino, insieme ai direttori generali delle aziende sanitarie piemontesi.

La mattinata sarà articolata in diverse sessioni di approfondimento.

Il quadro nazionale e internazionale – ore 9.30

La prima sessione sarà dedicata alle esperienze e agli sviluppi della Prescrizione Sociale in Italia e all’estero.

Interverranno Giovanni Capelli, direttore del CnaPPS dell’Istituto Superiore di Sanità; Annalisa Cicerchia, vicepresidente del Cultural Welfare Center; Chiara Benedetto, presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna, ed Elisa Picardo, presidente di ACTO Piemonte.

Picardo presenterà anche l’esperienza della Città della Salute e della Scienza di Torino con il progetto “Il Ranch delle Donne”, indicato come una delle realtà di riferimento sul territorio.

Sostenibilità e sanità territoriale – ore 10

Alle 10 si parlerà di sostenibilità del modello, con un approfondimento sui costi e sui benefici per il Sistema sanitario e sul ruolo delle Case della Comunità.

Il confronto sarà affidato a Stefania Orecchia e Rossella Cristaudo, direttrici dell’ASL Città di Torino.

Criticità e opportunità: la tavola rotonda – ore 10.40

La tavola rotonda metterà a confronto i professionisti e gli operatori che possono contribuire concretamente allo sviluppo della Prescrizione Sociale.

Al dialogo parteciperanno rappresentanti di OMCEO Torino, Ordine dei Farmacisti, OPI Torino, FIMMG Piemonte e CSVnet Piemonte, con il coinvolgimento di medici di medicina generale, farmacisti, infermieri e realtà del volontariato.

Dalle Medical Humanities alle buone pratiche piemontesi – ore 11.30

Dopo l’intervento di Rossana Becarelli, presidente di Humana Medicina, spazio ai tavoli tecnici coordinati da Alda Cosola, della Rete HPH Piemonte.

L’incontro darà voce alle esperienze e ai progetti già attivi sul territorio, con la partecipazione, tra gli altri, di Fondazione Ufficio Pio, Educatorio della Provvidenza, Vol.TO e Mind To Move.

Le conclusioni della mattinata, prima della presentazione della proposta di protocollo operativo, saranno affidate a Claudio Tortone, del DoRS Regione Piemonte, e Catterina Seia, presidente del Cultural Welfare Center.

Il convegno si propone così di trasformare le esperienze già avviate in una strategia condivisa, capace di mettere in rete servizi sanitari, risorse sociali e opportunità culturali per rendere la prevenzione e la cura sempre più vicine alle persone e alle comunità.

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