TORINO – Riuscire a intercettare le particelle di plastica invisibili prima che superino le barriere del nostro organismo è l’ambiziosa scommessa al centro di NanoStop, il nuovo progetto di ricerca promosso dall’Università di Torino nell’ambito della quarta edizione di Funds TOgether.

L’iniziativa nasce in sinergia con la Piattaforma Scientifica SusPlas e punta a trasformare la prevenzione ambientale in una tutela concreta per la salute quotidiana.

L’idea: uno scudo naturale tra bocca e intestino

Ogni giorno ingeriamo e respiriamo frammenti microscopici di plastica dispersi nell’acqua, negli alimenti e nell’aria, particelle che recenti studi hanno già individuato all’interno di fluidi e organi umani. Il gruppo multidisciplinare di UniTo — che riunisce competenze di medicina orale, biologia cellulare, tossicologia e ricerca traslazionale — vuole studiare esattamente cosa accade nei primi due punti di contatto con il nostro corpo: la mucosa orale e quella intestinale.

Per farlo senza ricorrere subito a test invasivi, i ricercatori svilupperanno in laboratorio modelli cellulari tridimensionali capaci di riprodurre fedelmente l’architettura dei tessuti umani, esponendoli a nanoplastiche tracciabili per osservarne il comportamento. L’obiettivo finale è verificare se specifici composti di origine naturale siano in grado di legarsi a queste particelle come una sorta di calamita, bloccandone l’ingresso nelle cellule e limitando eventuali alterazioni biologiche.

Se i test di laboratorio confermeranno l’efficacia di questo meccanismo, si aprirà la strada a sviluppi pratici di grande impatto nella vita di tutti i giorni, dalla creazione di chewing gum protettivi per il cavo orale fino a formulazioni mirate a favorire la naturale eliminazione delle nanoplastiche attraverso l’intestino.

Un impegno che affianca alla ricerca anche la sensibilizzazione sul territorio, come dimostrato dalla partecipazione alla pulizia ambientale promossa lo scorso 14 novembre con Plastic Free, Città di Torino, Circoscrizione 5 e l’associazione ASAI.

Il crowdfunding

Per trasformare questa intuizione in dati sperimentali serve però un ultimo, decisivo passo. Il team ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Ideaginger.it con l’obiettivo di raggiungere 6.000 euro entro l’8 dicembre 2026. La campagna segue la regola del «tutto o niente»: soltanto al raggiungimento della soglia minima i fondi verranno effettivamente sbloccati, ma in quel caso scatterà un importante effetto moltiplicatore perché l’Università di Torino aggiungerà di tasca propria altri 6.000 euro, portando il budget complessivo a 12.000 euro.

Le risorse raccolte serviranno ad acquistare le nanoplastiche tracciabili, allestire le colture cellulari in 3D, selezionare i composti naturali più promettenti e organizzare un evento divulgativo finale aperto alla cittadinanza per condividere i risultati dello studio. Chiunque può contribuire direttamente online all’indirizzo ideaginger.it/progetti/nanostop-fermiamo-le-plastiche-invisibili-proteggiamo-il-nostro-futuro.html con una donazione a partire da 10 euro, ricevendo in cambio ricompense simboliche ed esperienze pensate per avvicinare il pubblico alla scienza.

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