BIELLA – Per non dimenticare. Lunedì 7 dicembre Biella si unirà al percorso di memoria delle Pietre d’inciampo, con la posa di cinque Stolpersteine dedicate a cittadini biellesi vittime della persecuzione nazifascista. La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 11 davanti alla Sinagoga del Piazzo, luogo simbolico della storia della presenza ebraica in città.

Restituire una dimensione personale alle vicende della Shoah

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Ogni Giorno è Memoria”, promosso dal 2022 dalla Comunità Ebraica di Vercelli – Biella, Novara e V.C.O., con l’obiettivo di valorizzare la memoria ebraica dei territori e restituire una dimensione personale e umana alle vicende della Shoah. Un percorso che negli anni ha coinvolto il pubblico e le scuole attraverso incontri, approfondimenti, pubblicazioni e iniziative culturali e che ha già portato alla posa delle Pietre d’inciampo a Novara, nel 2023, e successivamente a Vercelli.

Le cinque pietre a Biella ricorderanno Emanuele Segre, Elvira Vitale Ovazza, Ada Ovazza Vitale, Giuseppe Weimberg e Salomone Tedeschi. Cinque nomi, cinque storie individuali che tornano a trovare spazio nella memoria collettiva della città.

Il quartiere del ghetto

Il quartiere nel quale le pietre saranno posizionate, il quartiere Piazzo, in passato ospitava il ghetto ebraico. Parteciperanno alla celebrazione testimoni provenienti da Israele: la possibilità di ascoltare ancora le testimonianze dirette di chi ha vissuto, o ha raccolto attraverso la propria famiglia, il dramma della persecuzione rappresenta oggi un’occasione sempre più rara.

«Il tempo trascorso dalle deportazioni e la progressiva scomparsa dei sopravvissuti rendono sempre più urgente individuare nuove forme di trasmissione della memoria, capaci di consegnare alle generazioni future non soltanto la conoscenza dei fatti storici, ma anche il valore delle singole vite spezzate» – scrive in una nota la Comunità Ebraica di Vercelli – Biella, Novara e V.C.O. – «È proprio questo uno degli aspetti più significativi delle Pietre d’inciampo: riportare la memoria fuori dai luoghi tradizionalmente deputati al ricordo e inserirla nello spazio quotidiano delle città. Una piccola targa di ottone, collocata davanti a un luogo significativo, invita chi passa a fermarsi, a leggere un nome, a interrogarsi su una storia. Un gesto semplice, ma capace di trasformare la memoria in una presenza concreta e permanente».

La comunità ebraica di Biella: una lunga storia

La presenza ebraica a Biella costituisce una parte significativa della storia e dell’identità culturale del territorio. Il quartiere del Piazzo, con la sua Sinagoga e le tracce della storica comunità, ha contribuito alla vita sociale ed economica della città.

La presenza ebraica a Biella è documentata almeno dal XIV secolo e si è consolidata nei secoli successivi, soprattutto nel quartiere del Piazzo. Nel 1723, per disposizione dei Savoia, fu istituito il ghetto nell’area compresa tra Corso del Piazzo e Vicolo del Bellone, dove ancora oggi si trova la Sinagoga. Dopo l’emancipazione del 1848, la comunità conobbe una significativa crescita, partecipando attivamente allo sviluppo economico e industriale del territorio, in particolare nel settore tessile. Una storia di radicamento, partecipazione e integrazione che le persecuzioni razziali e Shoah segnarono profondamente.

Pietre d’inciampo come strumento di formazione civile

La cerimonia vedrà la partecipazione delle rappresentanze istituzionali, in un momento condiviso che coinvolge il Comune, la Provincia e le autorità del territorio. La dimensione educativa dell’iniziativa – spiega la Comunità – è altrettanto centrale: «Le Pietre d’inciampo non sono soltanto un segno commemorativo, ma uno strumento di formazione civile, soprattutto per le giovani generazioni. Ricordare nomi e vicende individuali significa contrastare l’indifferenza, promuovere la conoscenza storica e trasmettere i valori della dignità umana, del rispetto e della responsabilità collettiva».

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