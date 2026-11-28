TORINO – Risale alla notte tra il 26 e il 27 novembre l’aggressione di un autista Gtt a Torino. A perpetrarla, un 33enne ubriaco e sotto l’effetto di droghe, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a foglio di via obbligatorio.

L’uomo, dopo essere salito sul tram Gtt della linea 10 alla fermata di piazza Statuto, ha aggredito a calci e pugni il conducente del mezzo pubblico, pretendendo di scendere a una fermata diversa da quella prevista.

Poco dopo la segnalazione al 112, sono arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Torino, che hanno bloccato l’aggressore e l’hanno arrestato. Il 33enne è in attesa del rito direttissimo e si trova in carcere: è gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

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