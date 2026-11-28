TORINO – Erano volati tavoli e sedie, oltre a pugni e calci, durante la rissa che nella notte dello scorso 22 agosto aveva opposto tifosi del Toro e una ventina di giovani di origine nordafricana. La colluttazione, nata da provocazioni di natura calcistica, si era verificata vicino ad alcuni locali in piazza Emanuele Filiberto a Torino. Le persone coinvolte avevano adoperato anche cinture, bottiglie di vetro, bastoni e pietre, per poi allontanarsi poco prima dell’intervento della polizia.

Oggi, 28 novembre, la questura ha notificato di aver emesso sette provvedimenti Daspo nei confronti di altrettanti tifosi partecipanti alla rissa. Si tratta in particolare di Daspo Fuori Contesto, provvedimenti che colpiscono soggetti colpevoli di condotte criminose anche se non ricollegabili ad eventi sportivi.

Le misure emesse hanno durata variabile da diciotto mesi a dieci anni, e prevedono per sei imputati anche l’obbligo di firma in quanto già destinatari di precedenti Daspo.

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