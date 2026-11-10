Sette Daspo ai tifosi della Juve che hanno aggredito due spettatori stranieri allo Stadium

TORINO – Era rimasta sospesa un paio di minuti Juventus-Lazio, lo scorso 18 ottobre. Nel primo anello Est dell’Allianza Stadium, infatti, si era acceso un parapiglia che aveva coinvolto alcuni tifosi juventini, e aveva attirato anche l’attenzione di qualche calciatore in campo. I dettagli sono stati ricostruiti dagli inquirenti: sette supporters bianconeri hanno aggredito due spettatori stranieri dopo che i primi avevano occupato posti diversi da quelli assegnati. Alla richiesta dei legittimi beneficiari di lasciare libere le loro sedute, i tifosi prima si sono opposti e poi, dopo averli fatti sedere, li hanno aggrediti violentemente. È stato l’intervento degli steward e della Digos di Torino a fermare l’aggressione e soccorrere le vittime.

Oggi, 10 novembre, alla luce dei fatti il questore di Torino, Massimo Gambino, ha emesso 7 provvedimenti Daspo (di durata variabile da uno a cinque anni) nei confronti dei sette tifosi juventini. I soggetti, secondo quanto si legge dalla nota emessa dalla questura, si sono resi «responsabili di condotte pericolose o violente tali da mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica».

Per uno di questi, già destinatario di un precedente Daspo, è stato inoltre prescritto l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria per cinque anni.

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