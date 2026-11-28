TORINO – Dopo tre finali consecutive (Malaga due volte, Bologna l’anno scorso), arriva anche la quarta. L’Italia del tennis potrà difendere il titolo di coppa Davis, ancora in casa, ancora a Bologna. Dopo una partita in bilico, ieri sera il duo composto dal carrarese Lorenzo Musetti e dal torinese Andrea Vavassori – duo non inedito ma la cui ultima apparizione risaliva a ben cinque anni fa – batte in semifinale 3-6 6-1 7-4 al tie break la Repubblica Ceca, rappresentata dal duo Lehecka – Machac.

Alla semi in doppio le due squadre si sono presentate dopo l’1-1 maturato nelle sfide singole: alla vittoria di Musetti contro Mensik aveva fatto seguito la sconfitta di uno stanco Cobolli contro Lehecka. Di fronte all’indisponibilità di Matteo Berrettini, uscito con problemi al braccio dalla sfida vinta contro la Corea del Sud, il capitano Volandri sceglie così lo specialista del doppio Vavassori e l’uomo più affidabile di questa competizione nel singolo, Musetti, che aveva vinto entrambi i singolari.

«Bellissimo, siamo una squadra fatta di amicizia e unione, che bello giocare in Italia» – le parole di “Vava” a fine match – «Dedichiamo la vittoria a tutti gli italiani».

Si attende oggi l’avversaria degli azzurri nella finale di domenica: oggi alle 12 l’altra semifinale, tra la Gran Bretagna e la Spagna: c’è il concreto rischio di ritrovarsi Alcaraz contro nell’ultimo atto.

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