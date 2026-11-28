CUNEO – Serviva una mezza impresa questa sera all’Honda Cuneo Granda per fare punti contro Savino del Bene Scandicci e provare a risalire la china in una classifica che piange. Pur uscendo dal campo a testa alta, anche questa volta le padrone di casa sprecano troppo e perdono 3-0 (23-25, 20-25, 23-25). Per la squadra di Marco Gaspari si tratta invece del terzo successo consecutivo in campionato.

Nel primo parziale Cuneo passa dal 16-13 al 20-17, con le toscane che sfruttano l’errore di Pucelj e vincono il primo set. Nel secondo è proprio Pucelj a firmare il 17-14 per Cuneo, prima del 6-0 di Scandicci, che gestisce il ritorno delle piemontesi fino al 25-20.

Anche la terza frazione vede Cuneo farsi rimontare: dal 14-12 al 14-17, con massimo svantaggio 17-23. Dopo un nuovo pari 23-23, con Van Hecke e Bosetti protagoniste tra attacco e muro. Le piemontesi tornano in parità sul 23-23, ma Grafort sbaglia la battuta e Ognjenovic sigla il 25-23 conclusivo.

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