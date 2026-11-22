CERVIA – Sconfitta in trasferta per la Cuneo Granda Volley, che cede 3-1 contro la Omag Cervia Consolini Volley 1907. Le Gatte riescono a restare in partita nei primi tre set, recuperando più volte gli svantaggi, ma non trovano continuità nei momenti decisivi. Dopo aver perso il primo parziale ai vantaggi e conquistato il secondo, le biancorosse cedono nel terzo e nel quarto set.

Primo set: Cuneo spreca tre occasioni

L’avvio è equilibrato, ma nella fase centrale Cervia prova ad allungare, portandosi sul 16-10. Il Cuneo reagisce e riesce a recuperare fino al 19-19. Il finale si gioca punto a punto e le biancorosse hanno anche tre occasioni per chiudere il set, senza però riuscirci. Le padrone di casa ne approfittano e vincono 28-26.

Secondo set: arriva il pareggio

Cervia parte nuovamente meglio e si porta sull’8-4, aumentando il vantaggio fino al 16-11. Ancora una volta, però, la Granda trova la forza di rimontare e raggiunge le avversarie sul 18-18. Questa volta il finale premia le Gatte, che riescono a imporsi 27-25 e riportano il risultato in parità.

Terzo set: le padrone di casa tornano avanti

Anche il terzo parziale si apre con Cervia in vantaggio (8-4). Le romagnole mantengono il controllo nella fase centrale, arrivando sul 16-11. La reazione di Cuneo è meno efficace rispetto ai set precedenti e le padrone di casa chiudono 25-20, tornando avanti nella partita.

Quarto set: Consolini chiude la partita

Nel quarto parziale le padrone di casa prendono subito il comando (8-5) e allungano progressivamente, portandosi prima sul 16-9 e poi sul 20-10. Il Cuneo prova a ridurre il distacco nel finale, ma il recupero non basta a riaprire la gara. Cervia vince 25-16 e chiude l’incontro sul 3-1.

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