ANTRONA – Due escursionisti bloccati dalla neve e dal buio all’Alpe Saler, sono stati recuperati dall’elisoccorso nella serata del 28 novembre. I due si trovavano in una zona isolata, a circa 2.000 metri di quota e al momento del loro ritrovamento erano in un grave stato di ipotermia.

L’allarme e l’intervento notturno

La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa del 118 tramite un applicativo satellitare Apple, che ha fornito le coordinate dei due escursionisti. Per le squadre a terra della stazione locale del Soccorso alpino sarebbero state necessarie almeno tre ore di avvicinamento a piedi, oltre al tempo per accompagnarli a valle.

È stato quindi inviato dalla base di Torino l’elicottero del servizio regionale di Azienda Zero Piemonte, in operatività notturna, con i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. Durante l’avvicinamento è stato imbarcato un ulteriore tecnico a supporto dell’equipaggio.

I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto e i due escursionisti sono stati poi trasferiti in ospedale per accertamenti.

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