ALESSANDRIA – Una donna è stata soccorsa nelle prime ore del pomeriggio dopo essere stata trovata ferita da un’arma da taglio vicino al portone d’ingresso di un palazzo in via Righi.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale. Restano ancora dubbie le circostanze dell’accaduto.

Le condizioni della ferita

Stando alle prima informazioni, la paziente è attualmente ricoverata in osservazione, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto stanno operando i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile.

Gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo sulle cause dell’aggressione, anche se secondo le prime indiscrezioni la donna potrebbe essere stata accoltellata in casa dal compagno, riuscendo poi a scendere fino al portone prima dell’arrivo dei soccorsi.

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