IVREA – Tardo pomeriggio di tensione ieri, sabato 28 novembre, nell’area del Movicentro di Ivrea, dove una discussione tra tre persone è degenerata in un’aggressione. Ad avere la peggio è stato un ragazzo colpito di striscio al collo con un oggetto contundente spuntato durante il diverbio.

I soccorsi nella zona del Bennet

Subito dopo essere stato colpito, il giovane si è allontanato a piedi dall’area della stazione fino a raggiungere i pressi del centro commerciale Bennet, dove è stato intercettato dai Carabinieri. I sanitari sono intervenuti medicando il ragazzo sul posto prima di accompagnarlo in ospedale per gli accertamenti del caso. Per lui, fortunatamente, soltanto un graffio superficiale e pochi giorni di prognosi in codice verde.

Proseguono intanto le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio, chiarire i motivi che hanno scatenato la lite e identificare gli altri due soggetti coinvolti, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

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