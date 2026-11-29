PIEMONTE – A determinare il calo termico nei bassi strati è l’inversione termica segnalata dal centro meteorologico Meteo in Piemonte. L’aria fredda, rimasta intrappolata al suolo, ha fatto scendere le temperature minime tra i -2 °C e 1 °C su gran parte della regione, mentre in quota si registra un deciso rialzo termico.

Le località più fredde della notte

Secondo i dati rilevati dalla rete di monitoraggio regionale, il valore più basso è stato toccato nel fondovalle cuneese a Camerana (località San Giovanni Belbo, a 621 metri di quota), dove il ristagno d’aria fredda ha portato la temperatura fino a -5,4 °C.

Sotto i -3 gradi anche la pianura novarese, con -3,3 °C registrati sia a Bogogno sia a Varallo Pombia. Valori rigidi si sono estesi in modo omogeneo su tutto il territorio piemontese:

Verbano, Vercellese e Biellese: -2,8 °C a Domodossola, Rovasenda e Salussola; -2,2 °C a Tricerro e Albano Vercellese; -2,1 °C a Masserano.

Monferrato e Langhe: -2,6 °C a Casale Monferrato e Nizza Monferrato; -2,2 °C a Baldissero d’Alba; -1,9 °C a Govone.

Torinese: -2,5 °C a Caluso e -2,3 °C a Front, nei pressi del ponte sul Malone.

Leggermente più contenute le minime nelle aree collinari tra i 500 e i 700 metri (comprese tra -2 °C e 0 °C), proprio per effetto dell’inversione che fa aumentare la temperatura salendo di altitudine.

Nebbie al mattino e zero termico oltre i 3.000 metri

La giornata di oggi, domenica 29 novembre, prosegue all’insegna della stabilità atmosferica ma con nuvolosità irregolare. Dopo le foschie dense e i banchi di nebbia che hanno interessato nelle prime ore del mattino soprattutto il basso Torinese, l’Astigiano, il Vercellese, l’Alessandrino e il Monferrato (dove potranno risultare localmente più persistenti), il cielo si presenterà soleggiato con velature in graduale ispessimento nel corso del pomeriggio.

In montagna il quadro resta invece insolitamente mite per il periodo, in particolare al di sopra dei 1.200-1.500 metri: il secondo strato di inversione termica spinge infatti lo zero termico attorno ai 3.000 metri in libera atmosfera, con punte fino a 3.300 metri sulle Alpi Marittime.

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