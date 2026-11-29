QUINCINETTO – Torna alta l’allerta sul costone roccioso sospeso sopra il comune canavesano. A causa di una nuova accelerazione registrata dalla frana dei Chiappetti, l’amministrazione comunale ha ampliato ulteriormente il perimetro di sicurezza, chiudendo la viabilità locale fino all’altezza del sottopasso autostradale.

L’ordinanza del sindaco

Dopo un primo stop scattato il 16 novembre su segnalazione del Centro per la protezione civile dell’Università di Firenze, il quadro si è aggravato il 26 novembre. Recepen­do l’allarme lanciato dal professor Fubelli del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, il sindaco Angelo Canale Clapetto ha firmato una nuova ordinanza che vieta il transito a tutti i veicoli — in entrambi i sensi di marcia — lungo le strade di Chiappetti e Faretta, dalla seconda sbarra fino all’intersezione con il sottopasso della Torino-Aosta.

A destare preoccupazione sono i continui movimenti di blocchi rocciosi, innescati soprattutto dal freddo e dall’escursione termica più che dalle piogge. La traiettoria dei massi punta verso un pianoro dove sorgono sette abitazioni: sei sono disabitate, mentre per l’unico residente rimasto sono stati organizzati transiti strettamente regolamentati. Sospesi invece tutti gli altri permessi, compresi quelli finora concessi alle ditte impegnate nella manutenzione del depuratore di Faretta.

Il vertice decisivo tra gli enti

Se negli anni scorsi, dopo il grande distacco del maggio 2012, erano stati messi in sicurezza il vallone e la fascia inferiore del pendio, a restare critica è oggi la massa rocciosa ancora sospesa in quota. Per stabilire come procedere è già fissato per il prossimo 10 dicembre un tavolo operativo tra le due Regioni e tutti gli enti coinvolti, chiamato a decidere sulla base dei rilievi elaborati in tempo reale.

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