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Juventus travolgente allo Stadium: 4-0 al Venezia. Spalletti festeggia le 600 panchine in Serie A
La Juventus conquista così tre punti davanti al proprio pubblico, con una prova convincente soprattutto nella ripresa
TORINO – La Juventus torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa con una vittoria netta: 4-0 contro il Venezia all’Allianz Stadium, nella dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza reti, i bianconeri dilagano nella ripresa con Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. Una vittoria che coincide con un traguardo importante per Luciano Spalletti, alla sua 600ª panchina nel massimo campionato.
Primo tempo senza gol
La Juventus parte con l’intenzione di fare la partita e costruisce diverse occasioni, ma fatica a trovare la via della rete. McKennie non riesce a concretizzare un colpo di testa da buona posizione, mentre Koopmeiners viene fermato da Hainaut a pochi passi dalla porta. Ci prova anche Zhegrova, ma il portiere Stankovic respinge la conclusione. Il Venezia risponde con un tiro dalla distanza di Busio, controllato senza problemi da Vicario. Si va così all’intervallo sullo 0-0.
Quattro gol nella ripresa
La partita cambia dopo l’intervallo. Al 53′ Woltemade sblocca il risultato, intervenendo da pochi passi su una conclusione di McKennie respinta dalla difesa veneziana.
Al 59′ arriva il raddoppio: Koopmeiners recupera palla, avvia l’azione con Woltemade e conclude con un preciso diagonale. Al 65′ è Cabal, di testa su cross di Zhegrova da calcio d’angolo, a firmare il 3-0.
Il poker arriva al 71′: Kolo Muani viene atterrato in area e si presenta dal dischetto, trasformando il rigore e fissando il risultato sul 4-0.
La Juventus conquista così tre punti davanti al proprio pubblico, con una prova convincente soprattutto nella ripresa.
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