NOVARA – Netto successo casalingo in Serie A1 femminile per la Igor Gorgonzola Novara, che nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, ha superato con un perentorio 3-0 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia davanti al pubblico del Pala Igor.

Nella sfida valida per l’undicesima giornata del girone d’andata, le azzurre di coach Lorenzo Bernardi hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, archiviando l’incontro in tre parziali a senso unico.

Sull’onda dell’entusiasmo per il recente colpo esterno sul campo di Conegliano in Champions League, le piemontesi hanno dominato a muro e in difesa senza lasciare spazio al tentativo di reazione delle marchigiane (guidate dall’ex Andrea Pistola). Per Novara arriva così l’undicesimo successo su undici scontri diretti contro Vallefoglia e tre punti fondamentali per risalire la classifica a due turni dal giro di boa.

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